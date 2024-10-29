İngiliz Eurofighter tipi savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 33 dakikada öldürülüp ortadan kaldırılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre aynı evde olduğu tespit edilen şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 66 gündür suskun.