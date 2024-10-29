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İngiliz Eurofighter tipi savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı

İngiliz Eurofighter tipi savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı

16:4729/10/2024, Salı
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Irak'tan Kıbrıs Adası'na dönerken teknik bir sorun yaşayan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter savaş uçağı Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne acil iniş gerçekleştirdi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter savaş uçağı, Irak'tan Kıbrıs Adası'na dönerken teknik bir sorunla karşılaştı.



Diyarbakır'a iniş istedi


Uçağın acil olarak Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne iniş yaptığı öğrenildi.


Teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanması bekleniyor.











#Diyarbakır
#Eurofighter
#Irak

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