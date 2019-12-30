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KASTAMONU

Türk Kızılayı hasta ve yakınına el uzattı

Kastamonu’da ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla Kızılay Butik Mağazası açıldı. Vali Yaşar Karadeniz, “Kızılay Butik Mağazası ihtiyaç sahiplerine uzanacak önemli bir el” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay Butik Mağazası
Kızılay Butik Mağazası

Kastamonu Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi El Ele Projesi kapsamında hazırlanan Kızılay Butik Mağazası’nın açılışı gerçekleştirildi. Kastamonu Devlet Hastanesindeki mağaza ile hastaneye acil şekilde geldiği için ihtiyacı olan hasta ve refakatçilere giyecek, hastanede kalan çocuklara oyuncak hediye edilecek. Vali Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri için proje üretmenin hem devletin hem sivil toplum örgütlerinin hem de gönüllülerin ortak görevi olduğunu söyledi. Sosyal devlet prensibi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik devletin önemli destekleri olduğunu belirten Karadeniz, “Devletimizin yaptığı çalışmalar kadar önemli olan sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalardır. Türk Kızılayı da diğer sivil toplum örgütlerinin çok önünde yer almakta ve hizmet vermektedir” dedi. Hastanede açılan mağazanın çok önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, mağazanın ihtiyaç sahiplerine uzanacak önemli bir el olduğunu ifade etti.

KIZILAY’IN ULAŞMADIĞI YER KALMAMALI

  • Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise “Türk Kızılayı iyilik hareketinin amiral gemisi olarak her zaman insanlığın yanında oldu olmaya da devam edecek. Burası dokunmamız gereken en önemli noktalardan biri. Kızılay’ın ulaşmadığı yer kalmamalıdır” diye konuştu.
  • Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Bozkurt da Türk Kızılayı’nın hizmetine birine ev sahipliği yapmaktan gururlu olduklarını vurgulayarak, “Mağaza hayırseverlerin desteğiyle kuruldu. Bu mağaza sayesinde hastanemizde yatan ihtiyaç sahibi hastalarımızın hastane ve dışında kullanacağı kıyafetleri sosyal hizmet birimimizin tespiti ile kendilerine ileteceğiz” dedi. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel de Türk Kızılayı olarak ülkede ve dünyanın farklı coğrafyalarında Türk bayrağını dalgalandırdıklarını söyledi.

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