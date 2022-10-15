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POLİTİKA

'Türk milletinin haklı mücadelesinin başkenti'

İlk Türkiye Büyük Millet Meclis binası olan Cumhuriyet Müzesi’nde düzenlenen "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" konulu söyleşide konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nihan Açıkalın, "Ankara Türk milletinin tarihi için büyük bir dönüm noktası" dedi.

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Türk milletinin haklı mücadelesinin başkenti
Doç. Dr. Şuay Nihan Açıkalın

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, İlk Türkiye Büyük Millet Meclis binası olan Cumhuriyet Müzesi’nde "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nihan Açıkalın, "Ankara Türk milletinin tarihi için büyük bir dönüm noktası" dedi.

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Açıkalın, Cumhuriyet Müzesi Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında özetle şöyle konuştu;

"Ankara’nın Türk milletinin tarihi için büyük bir dönüm noktası. Milli Mücadele ve Ankara ilişkisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelmesinden bu yana Ankara’nın Türk Dış Politikası için yapı taşı haline geldi. Milli Mücadele'nin bütün dünyaya anlatılmasıyla Ankara'nın küçük bir Anadolu şehri olmaktan çıkıp, tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Ankara’nın Milli Mücadele’nin sevk idare merkezi olmasıyla kısa sürede bütün dünyanın ilgisini çekmeye başladı."

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