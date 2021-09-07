Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor ​

Macaristanlı şef Agnes Toth, aldığı dil ve gastronomi eğitimlerinin ardından İstanbul’a düzenlediği gastronomi turlarıyla zengin Türk mutfağını dünyayla buluşturuyor. Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Ofisi açıldıktan sonra yaklaşık 3 yıl Kültür Koordinatörü olarak görev yapan Toth, Türkiye ve Macaristan arasında 15 yıldır “kültür ve turizm elçisi olarak” çalışmalar yürütüyor. Türkçe’yle birlikte öğrenmeye başladığı Türk yemek tariflerini İstanbul’a sık sık düzenlediği gastronomi turlarıyla pekiştiren ve Türk şeflerden eğitim almaya devam eden Toth, gastronominin kültürler ve ülkeler arası dostlukların pekişmesindeki rolünde önemli bir aracılık üstleniyor. Toth, yaklaşık 20 kişilik bir Macar grupla İstanbul’a düzenlediği son gastronomi turunda, Türk mutfağına hayranlığını ve İstanbul sevgisini anlattı.

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‘MACARLARI BURAYA GETİRMEYE KARAR VERDİM’

Toth, ilk kez 15 yıl önce turizm amaçlı Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Türk kültürünü ve dilini çok sevdim ve böyle bir alanda ilerlemeye karar verdim” dedi. Agnes Toth, o yıldan sonra Macaristan ve Türkiye arasında sık sık yolculuklar yaptığını ifade etti. Özel derslerle Türkçe öğrenmeye başladığını, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Budapeşte Ofisi açıldıktan sonra 3 yıl Kültür Koordinatörü olarak çalıştığını anlatan Toth, “Ben bu süreçte Türk kültürü ve mutfağıyla ilgili programlar düzenledim. Hem YEE’de hem de gönüllü olarak birçok çalışma yaptım. Oradan ayrıldıktan sonra Türk gastronomisi hakkında bir blog yazmaya başladım. Maalesef o yıllarda Budapeşte’de iyi bir Türk restoranı yoktu. Macarlar döner ve baklavanın dışında pek bir şey bilmiyordu. Yemek kursları vermeye başladım. Bana Budapeşte’de nerede iyi bir Türk yemeği yiyebiliriz diye soruyorlardı. Budapeşte’de önerebileceğim iyi bir Türk restoranı olmadığı için Macarları Türkiye’ye getirmeye başladım. Aynı zamanda Türkiye’ye gelip gittim, yemek kurslarına katıldım, Youtube’dan faydalandım, birçok Türk şefle tanıştım. Onlar da gerçekten bana çok yardımcı oldu. 15 yıl boyunca kendimi çok geliştirdim” diye konuştu.

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‘İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN BİR ÖZETİ GİBİ’