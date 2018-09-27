Gündem Türk Yıldızlarının gösterisi iptal edildi
TRABZON

Türk Yıldızları'nın gösterisi iptal edildi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Haber Merkezi AA
Alana gelen vatandaşları selamlaması için Türk Yıldızları'ndan bir uçak ilçe semalarında bir süre uçuş yaptı.
Alana gelen vatandaşları selamlaması için Türk Yıldızları'ndan bir uçak ilçe semalarında bir süre uçuş yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İlçe sahilinde düzenlenen etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Sahil alanını dolduran vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini büyük heyecanla bekledi.

Gün içinde de etkili olan yağışın devam etmesi nedeniyle gösterinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Bu arada, alana gelen vatandaşları selamlaması için Türk Yıldızları'ndan bir uçak ilçe semalarında bir süre uçuş yaptı.

Türk Yıldızları'nın, 29 Eylül'de Rize ve 30 Eylül'de Trabzon'da gösteri uçuşu yapması bekleniyor.

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