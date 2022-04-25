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Gündem Türkgözü Gümrük Kapısı bir aylığına kapatıldı
ARDAHAN

Türkgözü Gümrük Kapısı bir aylığına kapatıldı

Ardahan'a bağlı Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nın, tadilat nedeniyle bir ay süre ile geçişlere kapatıldığı bildirildi.

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Türkgözü Gümrük Kapısı bir aylığına kapatıldı
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Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkgözü Gümrük Kapısı'nda devam eden inşaat çalışmalarının daha hızlı tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında kapalı

25 Nisan ile 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında kalan bir aylık süreçte Türkgözü Gümrük Kapısı, geçici olarak hizmete kapalı olacak.

İnşaat sebebiyle kapıda çalışmaların devam ettiği süreçte sadece tırların geçişine izin veriliyordu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
FOTOĞRAF 14
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Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.
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Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.
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'TÜRK GÜMRÜĞÜ ÇALIŞMIYOR'<br><br>Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen TIR şoförü Melih Yeşilal, \"15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim. Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu TIR kuyruklarını yaşıyoruz\" dedi.
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İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmeye çalışan TIR şoförü Mustafa Kemal Sancak da, \"Dün akşam saat 20.00'de buraya geldik, yaklaşık 500 metre yol ancak gidebildik. Daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sınır kapısı çalışmıyor, özellikle Türkiye tarafı. Yetkililer buraya gelip, bizim yaşadığımız sıkıntıyı görsünler. Önümüzde sınır kapısına daha 30 kilometre yol var. Bizim buradan geçmemiz 4-5 günü bulur\" diye konuştu.
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'MAĞDURİYETİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'<br><br>TIR şoförü Sefer Kurt ise, \"İstanbul’dan geliyorum Azerbaycan'a gideceğim. 3 gündür burada bekliyorum. Sorun kapıların çalışmaması, gişe işlemlerinin uzaması. Böyle giderse birkaç gün daha burada beklememiz gerekiyor. Şoförler burada büyük mağduriyet yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor\" ifadelerini kullandı.
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TIR sürücüsü Harun Çakan da, \"2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.\"<br>
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Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten şoförler, "Günlerdir buradayız. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" dedi.

Savaş mağduru Ukraynalı siviller sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
OYNAT 00:30
Savaş mağduru Ukraynalı siviller sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık, Siret Sınır Kapısı'ndan çıkarak ülkeden ayrıldı. Otobüslerle Romanya'nın farklı noktalarına gidecek savaş mağdurları, daha sonra çeşitli ülkelere dağılacak.


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