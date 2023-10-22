Türkiye 20 uzman doktor gönderiyor: Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin tespitini yapacaklar

20 kişilik uzman ekip Gazze'ye yardım için yola çıkıyor /Foto: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde Gazze'ye gönderileceğini açıkladığı 20 kişilik uzman hekim ekip yola çıkıyor.
Hekimler, beraberlerindeki ilaç ve tıbbi malzemelerle Cumhurbaşkanlığı'nca tahsis edilen uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.
Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.
Bakan koca akşam saatlerinde sosyal medyadan duyurmuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullanmıştı.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;
"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."
Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.