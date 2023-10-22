Türkiye 20 uzman doktor gönderiyor: Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin tespitini yapacaklar

Terör devleti İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15. güne girildi. İsrail savaş uçakları tarafından Filistin'deki hastane, okul, cami, kilise olmak üzere birçok yer vuruldu. Gazze'ye kara saldırısı için son hazırlıklarını yapan İsrail, Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı saat 10 itibariyle giriş çıkışlara açıldı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler.