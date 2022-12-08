‘Türkiye-Azerbaycan Karabağ Cebrail Dostluk Ormanı’ için fidan ve tohumlar yola çıktı

Azerbaycan'da oluşturulacak ‘Türkiye -Azerbaycan Karabağ Cebrail Dostluk Ormanı’ için fidan ve tohumlar Türkiye'den yola çıktı.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında ‘Tarımda Modern Teknolojilerin Paylaşımı ve Tarımsal Eğitim Konusunda İş birliği Niyet Beyanı’ çerçevesinde, Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nda yer alan Ormancılık Eylem maddeleri kapsamında, Azerbaycan-Karabağ-Cebrail'de gerçekleşecek orman projesi, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile hayata geçiriliyor.

44 bin adet fidan ile 150 kilogram tohum Azerbaycan'a nefes olacak

OGM tarafından 65,0 hektar alanda kurulacak olan ‘Türkiye -Azerbaycan Dostluk Ormanı’nda kullanılmak üzere Konya, Eskişehir, Mardin ve Mersin orman fidanlıklarından elder çamı, kızılçam, kara servi, karaçam, sarıçam, fıstıkçamı, Halep çamı, Türk çitlembiği, alıç, ahlat, akçaağaç, dışbudak, akasya, sofora türlerinde 44 bin adet fidan tırlarla yola çıktı. Fidanların yanı sıra yine Konya, Eskişehir, Mardin ve Mersin Orman fidanlıklarından fıstık çamı, sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam, akasya türlerinden 150 kilogram tohum da Azerbaycan’a nefes olmak için yola çıktı. OGM Müdürü Bekir Karacabey, “Karabağ’da yeniden dalgalanan Azerbaycan Bayrağı’nın altında oluşturacağımız orman ile Cebrail yeniden köklerinden hayat bulacak” dedi.

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