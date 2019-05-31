Türkiye boyun eğmez

Türkiye’yi savunmasız bırakmaya çalışıyorlar

Hiçbir ülke Türkiye’ye böyle bir tehdit savuramaz. Hiçbir ülke Türkiye’yi kendi hava savunma gücünü kurmaktan vazgeçiremez. Bütün bu söylemlerin, tavırların, hazırlıkların bir amacı var. Türkiye’yi çevreleyenler kesinlikle bir şeyler planlıyor. “Sakın S-400 alma” şantajı da tam bu planı uygulayacakken Türkiye’yi savunmasız bırakma amaçlıdır.

İbrahim Karagül

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YIĞINAK

Suriye’nin kuzeyinde yüzlerce kilometrelik Türkiye karşıtı cephe kuruldu. İran’dan Akdeniz’e güneyden çevrelendik. Doğu Akdeniz’deki askeri yığınak, dünyanın hiçbir bölgesinde yok.

DENİZDEN KAPATIYORLAR

Karadan güney kapılarını kapattılar, şimdi denizden kapatıyorlar. Ege birden hareketlendi. ABD, İsrail ve Batı dünyası adalara yoğunlaştı. Adalar füze üslerine dönüştürülüyor.

BATI’DA HER YER CEPHE

Yetmedi, Yunanistan toprakları, sınırımızın hemen dibi askeri üslere dönüştürülüyor. Bulgaristan ve Romanya’dan sonra Dedeağaç’ta da cephe kuruluyor.

HEDEF DOĞRUDAN TÜRKİYE

Kimse merak etmiyor mu? İran sınırından Akdeniz ve Ege boyunca Karadeniz’e kadar uzanan bu çevreleme neden? Bu askeri hazırlık İran için mi? Rusya için mi? Çin için mi? Hayır, doğrudan Türkiye için!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün, "Sakın S-400 alma' ne demek? Bizi ne ile tehdit ediyorsunuz? Yeni bir 15 Temmuz’la mı? Yoksa başka tür saldırıyla mı? * Güney’de ve Batı’da bu yığınak, bu üsler neden? * Bin yılın hesaplaşması bu!" başlıklarına sahip yazısının tamamını okumak için tıklayınız.