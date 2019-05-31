Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiye boyun eğmez
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Türkiye boyun eğmez

“S-400 alırsanız ABD yaptırım yapacak. NATO yaptırımı ile karşı karşıya kalacaksınız..” diyenler Türkiye’yi ne ile tehdit ediyor? Yeni bir 15 Temmuz’la mı? Karadan saldırıyla mı? Denizden saldırıyla mı? Yeni terör dalgasıyla mı? Ekonomik terörizmle mi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 Hava Savunma Sistemi
S-400 Hava Savunma Sistemi

Türkiye’yi savunmasız bırakmaya çalışıyorlar

Hiçbir ülke Türkiye’ye böyle bir tehdit savuramaz. Hiçbir ülke Türkiye’yi kendi hava savunma gücünü kurmaktan vazgeçiremez. Bütün bu söylemlerin, tavırların, hazırlıkların bir amacı var. Türkiye’yi çevreleyenler kesinlikle bir şeyler planlıyor. “Sakın S-400 alma” şantajı da tam bu planı uygulayacakken Türkiye’yi savunmasız bırakma amaçlıdır.

İbrahim Karagül
  • BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YIĞINAK
  • Suriye’nin kuzeyinde yüzlerce kilometrelik Türkiye karşıtı cephe kuruldu. İran’dan Akdeniz’e güneyden çevrelendik. Doğu Akdeniz’deki askeri yığınak, dünyanın hiçbir bölgesinde yok.
  • DENİZDEN KAPATIYORLAR
  • Karadan güney kapılarını kapattılar, şimdi denizden kapatıyorlar. Ege birden hareketlendi. ABD, İsrail ve Batı dünyası adalara yoğunlaştı. Adalar füze üslerine dönüştürülüyor.
  • BATI’DA HER YER CEPHE
  • Yetmedi, Yunanistan toprakları, sınırımızın hemen dibi askeri üslere dönüştürülüyor. Bulgaristan ve Romanya’dan sonra Dedeağaç’ta da cephe kuruluyor.
  • HEDEF DOĞRUDAN TÜRKİYE
  • Kimse merak etmiyor mu? İran sınırından Akdeniz ve Ege boyunca Karadeniz’e kadar uzanan bu çevreleme neden? Bu askeri hazırlık İran için mi? Rusya için mi? Çin için mi? Hayır, doğrudan Türkiye için!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün, "Sakın S-400 alma' ne demek? Bizi ne ile tehdit ediyorsunuz? Yeni bir 15 Temmuz’la mı? Yoksa başka tür saldırıyla mı? * Güney’de ve Batı’da bu yığınak, bu üsler neden? * Bin yılın hesaplaşması bu!" başlıklarına sahip yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Türkiye boyun eğmez

Türkiye boyun eğmez

S-400 şantajının arkasında ne var?
CHP kazanırsarövanşizm egemen olacak

CHP kazanırsa
rövanşizm egemen olacak

İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Şafak canlı yayınında soruları yanıtladı.
Gönül iftarları

Gönül iftarları

​Albayrak Grubu, Ramazan bereketini kardeş coğrafyalardaki iftar sofralarında paylaştı.
'Veri kopyalaması<br>17-25 Aralık mantığı'

'Veri kopyalaması
17-25 Aralık mantığı'

​Bakan Soylu, CHP adayının kanunsuz girişimini yorumladı.
Binali Yıldırım<br>Saadet'e daha yakın

Binali Yıldırım
Saadet'e daha yakın

Bakan Soylu, Yeni Şafak canlı yayınında soruları yanıtladı.
Binali Yıldırım'ın<br>icraatı ortada

Binali Yıldırım'ın
icraatı ortada

​Bakan Soylu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.
MGK sona erdi

MGK sona erdi

​3,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

CHP'li belediyelerin sicili bozuk

CHP'li belediyelerin sicili bozuk

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım'dan açıklamalar.

Milliler rahat geçti

Milliler rahat geçti

A Milli Takımımız Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
Köprü cezaları affedildi

Köprü cezaları affedildi

Torba yasa teklifi TBMM'den geçti.
Ek sefere<br>otobüs kalmadı

Ek sefere
otobüs kalmadı

Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Dehşet<br>anlarını anlattı

Dehşet
anlarını anlattı

Eğlence mekanında dövülen kadın konuştu.
THY'den<br>seçim uyarısı

THY'den
seçim uyarısı

​Bilet değişikliği imkanı yarın sona eriyor.
İstenen<br>cezalar belli oldu

İstenen
cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılması davasında yeni gelişme.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.