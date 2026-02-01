Türkiye çok muhafazakârlaştı diyerek Robert Koleji'ne bağış istemişler

Belgeler arasında 7 Kasım 2014 tarihli bir yazışmada, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr. ile Eipstein arasındaki e-posta yazışması yer alıyor. Thomas Jr, "Muhafazakar İslamın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye'sinde, bu sene 150. yılını kutlayan Robert Koleji'nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir" ifadelerini kullanıyor. Konuyu Gates Vakfı'na sunup sunmamak konusunda Eipstein'in fikrini soran Thomas Jr, "DEAŞ'tan sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji'nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz" görüşünü paylaşıyor. Yazışmalarda Eipstein'in ise Thomas Jr.'a "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" yanıtını verdiği görülüyor.