Türkiye ev sahipliği yapacak: Dolmabahçe'de 'Afganistan barış süreci toplantısı' görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad arasında gerçekleşen görüşmede Afganistan’da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.
ABD Büyükelçisi de hazır bulundu
Toplantıda ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu. Görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek toplantının, Doha’da Afgan yetkililer ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi.
Beklentiler dile getirildi
İstanbul’daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi. Afganistan’da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi.
"Afganistan'daki barış bölgeye huzur sağlayacak"
Afganistan’da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.