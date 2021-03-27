Gündem Türkiye ev sahipliği yapacak Dolmabahçede Afganistan barış süreci toplantısı görüşmesi
POLİTİKA

Türkiye ev sahipliği yapacak: Dolmabahçe'de 'Afganistan barış süreci toplantısı' görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Görüşmede, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye ev sahipliği yapacak: Dolmabahçede Afganistan barış süreci toplantısı görüşmesi
Görüşme Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad arasında gerçekleşen görüşmede Afganistan’da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.

ABD Büyükelçisi de hazır bulundu

Toplantıda ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu. Görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek toplantının, Doha’da Afgan yetkililer ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi.

Beklentiler dile getirildi

İstanbul’daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi. Afganistan’da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi.

"Afganistan'daki barış bölgeye huzur sağlayacak"

Afganistan’da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.

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