Türkiye evlat nöbetinde

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri için 81 ilde kadınlar tek yürek oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eyleminde 23'üncü gün geride kaldı. Aileler umutla çocuklarına kavuşmayı beklerken 81 ilde, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın temsilcileri sokaklara indi. İstanbul’dan Ankara’ya, Edirne’de Trabzon’a, Kars’tan Adana’ya meydanları dolduran kadınlar "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir" mesajı verdi.

BU DURUŞ UMUT OLDU

İstanbul'da aralarında KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, Türk Gençlik Vakfı, 15 Temmuz Derneğinin de yer aldığı 68 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda buluştu. STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Nisa Nur Çavuşoğlu, bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü" diye konuştu.

ANALARLA BİRİZ

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli STK üyesi kadınlar, annelere destek mesajları verdi. Trabzon'da kadınlar, "Analarla Biriz Analarla Beraberiz", "Terörü Anneler Bitirecek" yazılı pankartlarla annelere desteklerini iletti. Diyarbakır'da 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan,"Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız" dedi.

MEYDANLAR DOLDU

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Türkiye anneler için ayakta", "Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle", "Teröre lanet, annelere destek" yazılı dövizlerle bir araya gelen kadınlar, ortak açıklama yaptı. Denizli, Uşak, Aydın'da da kadınlar meydanları doldurdu.

REKLAM

YÜREKTEN İNANIYORUZ

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kadınlar da, annelere destek mesajları verdi. Akdeniz Kadın Eğitim ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Kahyalar, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz" dedi. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de de kadınlar meydanlarda tek yürek oldu.

Vicdani borcumuz

Ankara

Ankara'da da kadınlar Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Memur Sen Ankara İl Kadın Komisyonu Başkanı Rahile Özdemir, annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti. Bu direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyabileceğini vurgulayan Özdemir, "Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, hepimizin vicdani borcudur" dedi.

Onların acıları bizim acılarımız

Diyarbakır

Diyarbakır’da yaşayan anneler, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Ayşegül Çepik, anneleri izlerken onlarla birlikte ağladığını anlatarak “Arkadaşlarla birlikte gelip onları ziyaret ederek bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalıştık. Onların acıları bizim acılarımız. Allah hiçbir annenin ciğerini yakmasın, istemiyoruz. Tüm annelerin gülmesini istiyoruz, ağlamasınlar” dedi.

10 yıl olsa da biz buradayız

İstanbul

Türkiye'nin 81 ilinden kadınların verdiği destek Diyarbakır annelerini sevindirdi. Annelerden Ayşegül Biçer, "Allah razı olsun onlardan. Bizler bu eylemi bitirmeyeceğiz. Bir ay değil, bir yıl değil 10 yıl da olsa biz buradayız" dedi. Anne Fatma Bingöl ise kendilerine verdikleri destekten dolayı kadınlara teşekkür etti.

Safitürk’ten destek Sakarya Sakarya'da şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk kadınların açıklamalarına destek verdi. Safitürk şehitler için dua etti.

Tek yürek tek dua Trabzon Sivas, Kayseri, Yozgat, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bolu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Konya, Mardin, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Antalya, Samsun, Sinop ve diğer illerde de kadınlar meydanları doldurdu. Nevşehir’de kadınlar adına açıklama yapan Mine Sayın, “Annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk” dedi. İnşallah zafere ulaşacaklar

Siirt

Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'teki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri "Hepimiz anneyiz, annelerleyiz" sloganları attı. Ortak basın açıklamasını okuyan Kerime Kurt, "Her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Tarih bu direnişi yazacak

İzmir

İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı, "İzmir, Diyarbakırlı annelerin yanında" pankartı açtı. Grup adına açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meyan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır" dedi. Açıklamanın ardından kadınlar "Beşiği sallayan dünyayı sallar" ve "Diyarbakır anneleri yalnız değildir" sloganı attı.

REKLAM

Çok eziyet çektik

Nafiz Ö

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2014'te PKK'lı teröristlerce kandırılıp dağa götürüldükten 10 gün sonra kaçarak evine dönen çocuğun babası, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi. Baba Nafiz Ö, çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin duygularını çok iyi anladığını kaydederek "Terör nedeniyle çok eziyet çektik. Diyarbakır'daki anneleri takip ediyor ve destekliyoruz, acılarını biliyor, paylaşıyoruz. Allah, Diyarbakır annelerine de sabır versin. İnşallah en kısa zamanda çocuklarına kavuşurlar" diye konuştu.