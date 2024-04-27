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Türkiye garantör olmaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile Filistin arasındaki bir anlaşmada Türkiye’nin garantör olabileceğini söyledi. Fidan, Türkiye’nin garantörlüğünde hem bölgenin hem Filistin’in hem de İsrail’in rahat edeceğini vurguladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:58 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fidan, Türkiye’ye Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde görüştü.
Fidan, Türkiye’ye Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de bulunan uluslararası komisyonların başkanlarına Gazze, terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin tutumuna ilişkin çarpıcı paylaşımlarda bulundu. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda Fidan’ın ana gündem maddesi Gazze’de yaşanan etnik temizlik oldu.


HAMAS’IN AÇIKLAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Fidan, “Türkiye olarak Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz. Biz 1967 sınırlarına dönülmesini ve iki devletli bir çözümü sonuna kadar savunuyoruz. Hamas’ın '1967 sınırlı 2 devlet kurulması halinde silah bırakacağız' açıklaması da çok önemli. Çabamızı da bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye, garantör olmaya hazır. Başından beri bunu söylüyoruz. Türkiye’nin garantörlüğünde, hem bölge, hem Filistin, hem de İsrail rahat eder” dedi.


IRAK İLE TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki Irak ziyareti hakkında ise Fidan’ın “Önemli anlaşmalar imzalandı. Terörle mücadelede iş birliği yapacağız. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecek” ifadelerini kullandığı belirtildi. Toplantıda Fidan’ın ABD ziyaretinin gündeme gelmediği öğrenildi.


#Hakan Fidan
#Türkiye
#Gazze
#diplomasi
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