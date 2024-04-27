Fidan, “Türkiye olarak Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz. Biz 1967 sınırlarına dönülmesini ve iki devletli bir çözümü sonuna kadar savunuyoruz. Hamas’ın '1967 sınırlı 2 devlet kurulması halinde silah bırakacağız' açıklaması da çok önemli. Çabamızı da bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye, garantör olmaya hazır. Başından beri bunu söylüyoruz. Türkiye’nin garantörlüğünde, hem bölge, hem Filistin, hem de İsrail rahat eder” dedi.