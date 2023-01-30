|
Gündem

Türkiye ile Pakistan'dan ortak tatbikat

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2023" Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.

16:15 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, törene iki ülkeden askeri yetkililerin katıldığı ve tatbikatın 2 hafta süreceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın teröre karşı mücadelede iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor.

Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.



#Atatürk tatbikatı
#pakistan
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
Türkiye ile Pakistan'dan ortak tatbikat
3600 prim günü EYT kapsamında mı?
MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Finlandiya Dışişleri Bakanı NATO'ya İsveç'le birlikte girmek istediklerini söyledi
Rekabet Kurumu'ndan Iveco'ya soruşturma
Hac başvuruları yarın sona erecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.