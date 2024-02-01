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Türkiye ile Venezuela'dan iş birliği: Bakan Bayraktar Nicolas Maduro ile görüştü

Türkiye ile Venezuela enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerini artırmak için kritik bir temas gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında başkent Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır."

Semih Bozkuş
00:55 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Alparslan Bayraktar - Nicolas Maduro
Alparslan Bayraktar - Nicolas Maduro

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Bakan Bayraktar, Devlet Başkanı Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

Bakan Bayraktar, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela ile enerji ve madencilik alanındaki iş birliği

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de yaptığı görüşmeyi aktaran Bayraktar, "Karakas temaslarımız kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sayın Delcy Rodriguez ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Venezuela ile enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için atılabilecek adımları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.



#Venezuela
#Devlet Başkanı
#Nicolas Maduro
#Venezuela ziyareti
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
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