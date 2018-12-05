Gündem Türkiye Kahtani ve Asiri için Interpole başvuracak
İSTANBUL

Asiri ve Kahtani hakkında çıkarılan yakalama kararı ne anlama geliyor. Türkiye Kaşıkçı için İnterpol'e başvuracak

Türkiye Kahtani ve Asiri için Interpol'e başvuracak

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etmesi yeni bir sürecin kapılarını araladı. Hukukçular, olaya ilişkin bir sonraki adımın Interpol'e başvuru yapılacağını belirtirken, iki ismin Suudi Arabistan dışına çıkmaları durumunda gözaltına alınabilecekleri öğrenildi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Kaşıkçı cinayetine ilişkin alınan yakalama kararının uluslararası hukukta önemli karşılıkları olabilir.
Kaşıkçı cinayetine ilişkin alınan yakalama kararının uluslararası hukukta önemli karşılıkları olabilir.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Türkiye olayın faillerine yönelik adımlarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etti. Bu talep, iki ismin hangi durumlarda gözaltına alınabileceği, Suudi yönetiminin iade seçeneğini göze alıp almayacağı ve Türkiye'nin bir sonraki adımının ne olacağı gibi soruları da beraberinde getirdi.

Türkiye ulusal ve uluslararası hukukun tüm adımlarını kusursuz bir şekilde uyguluyor

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin cinayetin ortaya çıktığı ilk günden bu yana hem ulusal hem de uluslararası hukukun tüm adımlarını kusursuz bir şekilde uyguladığını söyledi.

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  • İlerleyen dönemlerde hiç kimsenin Türkiye'ye 'hukuken şunu eksik yaptın' diyemeyeceğine dikkati çeken Kuran, "Ulusal ve uluslararası hukuk camiasında uygulanması gereken prosedür neyse onu takip ettik ülke olarak. Bunu çok önemsiyorum çünkü hukuken atılan tüm düzgün adımlar, uluslararası camiada Türkiye'nin elini daha da güçlendiriyor" dedi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran.

Bir sonraki adım Interpol'e başvuru olacak

Kuran, iki şahsın Türkiye'ye giriş yapmaları halinde gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarılacakları bilgisini vererek, "Türkiye'ye gelmedikleri sürece süreç nasıl ilerler" sorusuna da şu yanıtı verdi:

  • "Bu iki şahsın planlamada olduğunu bilgisi var. Türk makamları cinayet yeri kendi toprakları olduğu için böyle bir adım attı ve yakalama talebinde bulundu.
  • Bu iki ismi Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye iade etme ihtimali yok denecek kadar az.
  • Bundan bir sonraki adımla Türkiye, Interpol'e başvuruda bulunacak. Söz konusu isimler Suudi Arabistan dışına çıkarlar ilgili ülkeye giriş yaptıklarında gözaltına alınır ve Türkiye'ye gönderilirler. Ancak kendi ülkelerinde kaldıkları sürece herhangi bir gözaltı ya da tutuklama ihtimali oldukça zayıf."

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Başsavcılık'tan Asiri ve Kahtani hakkında yakalama kararı

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