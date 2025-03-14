Türkiye kendi üretti: Yurt dışı bağımlılığı sona eriyor

Bakan Uraloğlu, TCDD Gaziray Taşlıca Araç Bakım Merkezi'nde düzenlenen Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni'ne katıldı. Uraloğlu "Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray elektrikli tren setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz" dedi.
Bakan Uraloğlu, TCDD Gaziray Taşlıca Araç Bakım Merkezi'nde düzenlenen Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla Gaziray'ın 2022 yılında hizmete alındığını anımsattı.
Projeyle kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayan 16 istasyonla şehir içi trafiğine nefes aldırdıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, Gaziray kapsamında 25,5 kilometrelik güzergahta iki hızlı tren ve iki banliyö olmak üzere dört hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattını inşa ettiklerini anlattı.
Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:
- "Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demir yolu hattı inşasını gerçekleştirdik. Bugün de Gaziray'da kullanılacak ilk milli banliyö setimizin raylara çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aslında çok büyük bir müjdeyi paylaşıyoruz sizlerle. Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray elektrikli tren setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz. Gaziantep'e de bu yakışırdı. Hayırlı, uğurlu olsun. Aslında son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA'larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz."
Toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli stratejik teknolojilerini üreten ve kullanan ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerli üretimle güçlü ulaşım" diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç kattıklarını ifade etti.
Proje kapsamında tasarımı ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel tasarlayarak ürettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına 124 milyar liralık yatırım
Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te yapmış oldukları çalışmalara değinerek, son 23 yılda kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 124 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gaziantep'in tüm demir yolu altyapısını yenilediklerini ve modernize ettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
Bakan Uraloğlu, durmadan, yorulmadan vatana hizmete devam ettiklerini dile getirerek, Gazianteplilerin destekleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziray Projesi'nin oluşumu ve yapımında destek verenlerle ilgili şunları kaydetti:
- "Tam bir Gaziantep Modeli çalışıyor. Gaziantep Modeli, birlikte rahmet var, birbirinde kuvvet var modeli. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini görmek isteyen Gaziantep'e gelsin. Gaziantep'te yapılanlara gelsin. Şimdi bu sefer treni açtık, hızlı treni çeviriyoruz. Yerli ve milli tren setimiz için ‘Biz bunu yerli ve milli yapmak istiyoruz.' dedik. Benim kendi çalışma arkadaşlarımla vallahi billahi çok büyük gayret gösterdiler. Bunu birlikte başardık. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Gaziantep, öncü olmaya, kutup yıldızı olmaya devam ediyor. Bundan sonraki yerli ve milli tren seti yapmak isteyenlerin önce Gaziantep'e gelip baktığı yeni dönem hayırlı, uğurlu olsun."
Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve katılımcılar, teslim edilen milli banliyö setini inceledi. Bakan Uraloğlu, daha sonra kokpite geçerek sürüş gerçekleştirdi.
Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, AK Parti ve MHP Gaziantep milletvekilleri katıldı.