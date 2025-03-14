Türkiye kendi üretti: Yurt dışı bağımlılığı sona eriyor

"Şehrimizin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirdiğimiz 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö treni set üretimine devam ediyoruz. Şu anda ilk banliyö tren setimizi teslim ederek dinamik yol testlerine de bugün itibarıyla başlıyoruz. Her bir tren setimiz, işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu kapasiteli olacak. Ayrıca araç içinde iki adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de yer almaktadır. Yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 32 adet araç içinde, 8 adet araç dışında, 2 adet ön ve arkada olmak üzere toplam 42 adet bilgilendirme ekranı. Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış, her araç içinde 4 adet olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımdaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö sistemimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli, daha sürdürülebilir hale getirmiş bulunuyoruz. İnşallah Gaziantep'e teslim edeceğimiz kalan 7 setimizden ilkini haziran ayında, diğer üç seti ağustos ayında ve son üç seti de ekim ayında inşallah teslim etmeyi hedefledik yani yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de inşallah teslim edilmiş olacağız."