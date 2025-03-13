vivo, Türkiye'de satışa sunulan V50 Serisi'ni tanıttı

Mobil teknoloji üreticisi vivo; portre fotoğrafçılığı ve güçlü performans odaklı yeni akıllı telefon serisini tanıttı. V50 ve V50 Lite modellerinden oluşan seri, gelişmiş kamera teknolojileri, dayanıklı tasarımları ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Her iki model de Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu.

vivo v50 Lite sağlamlık ve gücü bir arada sunuyor

vivo'nun yeni orta segment modeli V50 Lite Snapdragon 685 tarafından güç alıyor. Toz ve suya dayanıklılık için IP65 sertifikası olan bu sağlam telefonda, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel yardımcı bir kamera, 32 megapiksel selfie kamera bulunuyor. 90 watt hızlı şarj destekli 6 bin 500 mAh batarya ile gelen cihazda segmentinin en hızlı şarjı bulunuyor. 90w ile bir kahve içerken şarjınızın yüzde 50'si doluyor. Ayrıca büyük bataryası sayesinde tam bir gün boyunca Youtube'da video izleyebilirsiniz. V50 Lite, 2392x1080 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,77 inçlik FHD+ AMOLED ekran sahip. Yüzde 400 ses seviyesi sayesinde standart bir telefonun tam 4 katı daha fazla ses seviyesini arttırabilirsiniz. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alan cihazda daha fazla depolama seçeneği de sunuluyor. Telefon, Android 15 tabanlı vivo'nun FuntouchOS 15 arayüz sistemiyle çalışıyor.

Gelişmiş portre odaklı akıllı telefon vivo V50

vivo, bugüne kadar ürettiği en gelişmiş portre odaklı akıllı telefonu vivo V50'yi de Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturdu. Son teknoloji ZEISS Profesyonel Portre özellikleriyle donatılan V50, görsel kaliteyi yeni bir seviyeye taşıyarak kullanıcıların anılarını yüksek netlikte yakalayıp paylaşmalarına olanak tanıyor. vivo ve ZEISS tarafından ortak geliştirilen Görüntüleme Sistemi ile güçlendirilen V50, portre odaklı telefon gamında oldukça iddialı. V50 için vivo ve ZEISS, optik kalite ve görüntüleme performansında ZEISS standartlarına ulaşmak için gerekli tüm kriterleri birlikte belirleyip hayata geçirdi. 50 MP ZEISS Tüm Ana Kamera, tüm arka lenslerde profesyonel düzeyde performans sunarak, anıları sofistike bir dokunuşla yakalamak ve ölümsüzleştirmek için mükemmel bir araç haline geldi.



