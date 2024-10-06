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Türkiye meselelerinde partiler birlik olmalı

Türkiye meselelerinde partiler birlik olmalı

Haber Merkezi
04:006/10/2024, Sunday
G: 6/10/2024, Sunday
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Bahçeli Genel Kurul'dan ayrılırken DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaşmıştı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli Genel Kurul'dan ayrılırken DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

MHP lideri Bahçeli, erken seçimin şimdiden gündeme getirilmesini eleştirerek, “Her şey zamanında olmalıdır. Seçimden ziyade Türkiye'nin meselelerini içte ve dışta çözebilecek bir çabanın içerisinde tüm partilerin beraber hareket etmesinde yarar vardır” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. dönem eğitim ve öğretim yılının açılış törenine katıldı. Okulda değerli bilim insanlarının katkılarıyla dersler verildiğini ve her konunun tartışıldığını dile getiren Bahçeli, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledikten sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yasama yılı açılışında TBMM’de DEM Partililerle tokalaşması sorulan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız TBMM'de dayanışma, huzur ve akıllı bir çalışma davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra bu çağrıya bir adım atmak, bana düşen en önemli görevdir. Eğer bu çağrıya Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP bir adım atmazsa, diğerlerinden bir şey beklemek hakkı doğmaz. Onun için ellerini sıkmam, bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici, Türkiye partisi olmanın işareti olarak görülmelidir. Buradan başka bir anlam çıkarmak doğru değildir. Eş başkanı olan bir zatın da annesinin vefatını orada taziye olarak sunmak da bir insanlık görevidir” dedi. MHP'yi kısır siyasi anlayışlara hapsetmenin doğru olmadığnıı kaydeden MHP lideri, “Gerginlik yaratmanın, kaosa, krize alet olmanın gereği yoktur. İşi gücü bırakmış MHP düşmanlığıyla varlıklarını devam ettiren Halk Partisi'ni de onların televizyonunu da kınıyorum. Akıllarını başlarına alsınlar, huzuru bozmasınlar. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşe katkı sağlamasınlar” diye konuştu. İşte Bahçeli’nin diğer konular hakkında yaptığı değerlendirmeler:

İsrail saldırılarıyla ilgili TBMM'de 8 Ekim'de kapalı oturum yapılması: “Bu karar, çok yerindedir. TBMM'de, Türkiye'nin değerli milletvekillerine, ilgili, sorumlu bakanlıkların vereceği bilgiler ışığında bir değerlendirmede bulunmak ve geleceği de ona göre yorumlayacak bir fırsatı bu millete sunmak kanaatimce hayırlı olacaktır.”


Adana Seyhan’da PKK elebaşının fotoğraflarının elektrik direklerine asılması: “Onlar alışkanlık haline gelmiş davranışlardır. Yine aynı yolda devam ediyorlar. Onların bu işlerden vazgeçmeleri, Türkiye'yle herhangi bir sonuç alamayacaklarını artık kabullenmeleri gerekir.”


Sinan Ateş cinayeti davası: “Dava Türk yargı unsurlarıyla devam etmiştir. Birinci aşaması sonuçlanmıştır. Yargının kararına saygı duyarız. Bu dava üzerinden MHP’nin ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, kötülenmesi ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılması için gayret gösteren bakış açılarını kınıyoruz.”


Erken seçim çağrıları: “Türkiye'deki bazı olayları sebep gösterip Türk milletinin huzurunu tahrik etmek doğru değil. Her şey zamanında olmalıdır. Türkiye'de seçimi zorlamak için bu hatalar yapılıyorsa, bu zorlamayı yapanların seçim sonuçları almaları mümkün değildir. Milletin sağduyusu her türlü fitne, fesadın üstünde bir değere sahiptir.”


#politika
#Devlet Bahçeli
#tokalaşma
#terör örgütü

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