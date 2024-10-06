Türkiye meselelerinde partiler birlik olmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. dönem eğitim ve öğretim yılının açılış törenine katıldı. Okulda değerli bilim insanlarının katkılarıyla dersler verildiğini ve her konunun tartışıldığını dile getiren Bahçeli, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledikten sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yasama yılı açılışında TBMM’de DEM Partililerle tokalaşması sorulan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız TBMM'de dayanışma, huzur ve akıllı bir çalışma davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra bu çağrıya bir adım atmak, bana düşen en önemli görevdir. Eğer bu çağrıya Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP bir adım atmazsa, diğerlerinden bir şey beklemek hakkı doğmaz. Onun için ellerini sıkmam, bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici, Türkiye partisi olmanın işareti olarak görülmelidir. Buradan başka bir anlam çıkarmak doğru değildir. Eş başkanı olan bir zatın da annesinin vefatını orada taziye olarak sunmak da bir insanlık görevidir” dedi. MHP'yi kısır siyasi anlayışlara hapsetmenin doğru olmadığnıı kaydeden MHP lideri, “Gerginlik yaratmanın, kaosa, krize alet olmanın gereği yoktur. İşi gücü bırakmış MHP düşmanlığıyla varlıklarını devam ettiren Halk Partisi'ni de onların televizyonunu da kınıyorum. Akıllarını başlarına alsınlar, huzuru bozmasınlar. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşe katkı sağlamasınlar” diye konuştu. İşte Bahçeli’nin diğer konular hakkında yaptığı değerlendirmeler: