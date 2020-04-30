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Gündem Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı Burhan amca tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu
ORDU

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı: Burhan amca tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı: Burhan amca tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Ordu'da, ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere gösterdiği ilgi ve üslubuyla kısa zamanda sosyal medyada ilgi gören, rahatsızlanınca da Mersin'de hastaneye yatırılan Burhan Kılıçkını'nın tedavisi tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Burhan Kılıçkını
Burhan Kılıçkını

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, Mersin'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Diyabet hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşunca tedavi için yaklaşık 15 gün önce kızının yaşadığı Mersin'e gelen Kılıçkını'nın tedavi ayağındaki kapalı damarlar, özel bir hastanede açıldı.

Zabıtaya hitabıyla herkesi duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
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Taburcu edilen ve evinde oksijen tedavisini süren Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, pansuman için hastaneye gitmeye devam edeceğini belirtti.

Herkesi kendine hayran bıraktı
OYNAT 00:00
Herkesi kendine hayran bıraktı
Ordu'da yaşayan Mersinli bir amca, evden çıkmamak adına zabıtayı arayarak 'evden çıkmak istemiyorum. Sizlere de zorluk çıkartmayayım. Eksiklerimi görür müsünüz?' diyor. Yaşlı amcanın, kapısına gelen zabıta ekipleriyle olabildiğince kibar ve naif konuşması izleyenleri hayran bıraktı. Sosyal medyada 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan video günün en çok izlenenleri arasına girdi.


Kılıçkını, Ordu'da yaşadığını belirterek "Benim bir kızım, damadım ve torunlarımdan başka kimsem yok. Yaşım 77, sağ olsunlar devlet memurları güzel, sıcak ilgi gösterdiler. Allah herkesten razı olsun" dedi.

İHA

Kendisine gösterilen ilgiye hem şaşırdığını hem mutlu olduğunu dile getiren Kılıçkını, "Halen evime gelip gittiklerini duydum. Ne güzel bir şey. Demek ki sevilmiş bir insanım ki halen kapımı çalanlar oluyor. Ordu'da kimsem olmadığı için ailemin yanına sığındım. Orada tek başına zor oluyordu" ifadelerini kullandı.

Kılıçkını, İstanbul'da uzun yıllar bir restoranda bulaşıkçılık yaptığını, geçimini emekli aylığıyla sağladığını ifade etti.

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