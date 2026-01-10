Türkiye sanatta da zincirlerini parçalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de, kendi ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, herkesi cahillikle itham edenlerin devrinin son bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Medya çatısı altındaki Star Gazetesi tarafından düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti. Günümüzde insana dair hasletlerin hızla tüketildiğini belirten Erdoğan, “Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma, kültürel bir çölleşme de tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital teknokültürün pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde gençlerimiz için pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödülleri'mizi bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum" dedi.

KISAKÜREK GENÇLERE İSTİKAMET ÇİZDİ

Kısakürek'in bilhassa 1970'lerin sokaklara kadar sirayet eden karanlık ve kaotik atmosferinde kendine bir çıkış yolu arayan gençliğe istikamet çizdiğini, özgüven aşıladığını, tarih ve benlik şuuru kazandırmış bir kişi olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti: "Pazarlıksız bir imanın, tefekkür ve dava bilincinin sancaktarı olan Büyük Doğu idealini genç gönüllere gergef misali işlemiştir. Merhum Necip Fazıl'ın çilesini çektiği, fikir ve aksiyon tohumlarını ektiği gençlik, hamdolsun bugün meyveye durmuştur. Türkiye Yüzyılı ülkümüze omuz veren, ülkemizin yarınlarını inşa eden gençlik, işte bizimle buradadır. Savunma sanayiinden siyasete, spordan kültür ve sanata, hayatın her alanında çağa mührünü vuracak, 'Kim var?' diye sorulduğunda sağına soluna bakınmadan 'Ben varım.' diye kükreyecek bir gençlik."

YARIN DAHA İYİ YERLERDE OLACAĞIZ

"Bugün bir kez daha gördük ki Türkiye, dış politikada, savunma sanayiinde, ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi hamdolsun orada da yırtıp atıyor. Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendisini okumuş, aydınlanmış, ilerici görüp diğer herkesi cahillikle itham edenlerin devri, fikir hayatımızda da son buluyor. Batı'nın ülkemizdeki distribütörlerinin yerini artık ayakları bu topraklara basan, bu milletin değerlerinden beslenen, nitelikli eserleriyle kültür sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler, edipler alıyor. Bunu ülkemizin aydınlık geleceği adına çok önemsiyorum. Yarın her alanda daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum."

Netanyahu denilen Firavun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında da Gazze’yi de unutmadı. Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarında şehit edilen 71 binden fazla Filistinli'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti: "Kışın soğuğunda son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan, şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. O çadırların içerisinde kışta, yağmurda, çamurda 7'den 70'e o çocukların, annelerin halini ekranlarda izliyoruz değil mi? 'Konteyner gönderelim.' diyoruz. Birleşmiş Milletler'i devreye sokuyoruz, Batı'yı devreye sokuyoruz. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyor. Ayetikerimede Rabb'imiz buyuruyor: 'Hesapların üzerinde bir hesap var.' Bunun da vakti, saati inşallah gelecek."







