Türkiye Uzay Ajansı'ndan Ağrı'daki esrarengiz ışık hakkında açıklama

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklükteki deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin ardından evimin altından fay hattı geçiyor mu, Türkiye fay hattı, deprem haritası ve İstanbul'da nerelerde fay hattı geçiyor şeklinde sorular araştırılıyor. İşte e devlet İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, İzmir fay hattı sorgulama ve Türkiye fay hattı deprem risk bölgesi haritası.