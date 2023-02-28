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Türkiye Uzay Ajansı'ndan Ağrı'daki esrarengiz ışık hakkında açıklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görülen ve çeşitli spekülasyonlara sebep olan gizemli ışık hüzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) açıklama geldi.

17:15 . 28/02/2023 Salı
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Patnos ilçesinde görülen ışık hüzmesi

Patnos ilçesinde görülen ışık hüzmesi

Ağrı’nın
Patnos
ilçesinde gökyüzünde vatandaşları tedirgin eden görüntü oluşmuştu. Yerden göğe fırlayan Işık huzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.

TUA, yerde bulunan bir kaynaktan çıkıyormuş gibi görünen olayın 'Işık sütunu' olduğunu duyurdu.

"Ekstrem doğa olayıyla ilgisi yok"

Yapılan açıklamada,
''Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.''
denildi.


#Patnos
#Ağrı
#ışık
12 dakika önce
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Türkiye Uzay Ajansı'ndan Ağrı'daki esrarengiz ışık hakkında açıklama
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