Türkiye ve Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı: 9 madde 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/LsA3xxJsON — Yeni Şafak (@yenisafak) November 27, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir.

Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum.

Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız.

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Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.

TÜRKMENİSTAN'DAN ERDOĞAN'A DEVLET İŞ BİRLİĞİ NİŞANI

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet iş birliği nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet iş birliği nişanının ardından açıklama yapan Erdoğan; "Türkmenistan devlet nişanının tarafıma verilmesinden onur duyuyor, yürekten teşekkür ediyorum" dedi.





AA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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İHA

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da https://t.co/rUUrqPGT5e — Yeni Şafak (@yenisafak) November 27, 2021

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 15'İNCİ LİDERLER ZİRVESİ YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek.

AA

Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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AA

Erdoğan’ın Teşkilat Dönem Başkanlığı’nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

AA