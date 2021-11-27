Gündem Türkiye ve Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı 9 madde 5 milyar dolar
POLİTİKA

Türkiye ve Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı: 9 madde 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenlendi. İki ülke arasında 9 maddeden oluşan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı taktim edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ve Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı: 9 madde 5 milyar dolar
Türkiye ve Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir.

Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum.

Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.

TÜRKMENİSTAN'DAN ERDOĞAN'A DEVLET İŞ BİRLİĞİ NİŞANI

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet iş birliği nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet iş birliği nişanının ardından açıklama yapan Erdoğan; "Türkmenistan devlet nişanının tarafıma verilmesinden onur duyuyor, yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


AA


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İHA

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 15'İNCİ LİDERLER ZİRVESİ YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek.

AA

Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

AA

Erdoğan’ın Teşkilat Dönem Başkanlığı’nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti: İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti: İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak

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Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
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Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
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Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

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