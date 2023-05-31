Türkiye Yüzyılı heyecanı

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sandığa giderek “Türkiye Yüzyılı” için kararını veren Türkiye’yi, şimdi de yeni dönemi inşa edecek kadroların heyecanı sardı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili kesin seçim sonuçlarını dün duyurdu. Yasa gereği milletvekilleri cuma günü saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek.

ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları da yarın açıklanacak ve Meclis Başkanlığı’na bildirilecek. 3 Haziran Cumartesi günü TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Genel Kurul’da cumhurbaşkanı seçim tutanağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a takdim edilecek ve Erdoğan, TBMM’de yemin edecek.

AYNI GÜN KABİNE AÇIKLANACAK

Aynı gün Beştepe’de yabancı liderlerin de hazır bulunacağı Cumhurbaşkanlığı töreni yapılacak. Ardından Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak. Kabine üyeleri de pazar günü Meclis’te yemin ederek göreve başlayacak. Eğer mevcut milletvekillerinden kabinede yer alan isim varsa milletvekilliğinden istifa edecek. Bu isim veya isimler de pazar günü TBMM’de bakan olarak tekrar yemin edecek. Meclis’te milletvekillerinin, Cumhurbaşkanlığı’nda da Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak.

Hamza Dağ. Mahir Ünal.

KADROLAR ŞEKİLLENECEK

Türkiye’yi yeni yüzyıla taşıyacak kadrolar da şekillenecek. Kabinede tecrübeli ve alanında uzman isimler yer alacak. Mevcut bakanların ikisi hariç hepsi milletvekili olarak Meclis’e girdiği için kabinede bu isimlerin yer alıp almayacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz dönemdeki kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi sektörlerinde iki deneyimli isim olarak atanmıştı. Türkiye Yüzyılı hükümetinde de siyaset dışı isimlerin olması sürpriz olmaz.

TECRÜBELİ, GENÇ VE DİNAMİK EKİP

Erdoğan’ın 3 döneme takıldığı için aday göstermediği isimlere de hükümette yer verebileceği belirtiliyor. Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Mahir Ünal, Binali Yıldırım, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Mustafa Şentop, Emrullah İşler, Nurettin Canikli, Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık 3 dönem kuralına takılan isimler olduğu için bu dönem Meclis dışında kaldı. Erdoğan’ın yeni hükümetinde genç, dinamik ve siyasette tecrübesi olan isimler yer alacak. Kabinede her zaman olduğu gibi bölge dengesi de gözetilecek.

İşte 2023 kadrosu

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini belirterek seçimlere katılım oranının, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi. Yener’in açıkladığına göre AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi (YRP) 5, MHP 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61, Türkiye İşçi Partisi 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı. Meclis’te Cumhur İttifakı (AK Parti, MHP, YRP) 323, Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti) ise 212 vekille temsil edilecek.

Bürokraside yeni dönem

Yeni kabine oluştuktan sonra, bir değişim de bürokraside yaşanacak. Türkiye Yüzyılı programına ayak uyduracak isimlerin görevlendirilmesi yapılacak. Bakan yardımcıları da değişim kapsamında değerlendirilecek. Üç dönem kuralından dolayı listeye alınmayan isimlerin de bürokraside değerlendirilmesi bekleniyor.

PARTİ VİTRİNİNDE DE REVİZYON

Türkiye Yüzyılı heyecanı AK Parti Genel Merkezi’nde de yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut MYK üyelerinden kabineye alması halinde parti vitrininde de bir değişiklik yaşanacak. MYK üyelerinin bakan olmaları halinde MYK üyeliğinden istifa edecekler. Böyle bir durumda boşalan koltuklara ise MKYK’dan atama yapılacak.

Mehmet Şimşek.

Ekonomiye tecrübeli isimler

Hükümetin ajandasında ekonomi önemli yer tutacak. Bu nedenle kabinedeki en dikkat çeken isimler ekonomi ile ilgili bakanlıklar olacak. Ekonominin güçlü isimlere emanet edilmesi bekleniyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Nihat Zeybekci, Taner Yıldız gibi tecrübesi olan isimler kulislerde konuşuluyor.

Komisyonlara yeni yüzler

Yeni dönemde Meclis de çalışmalarıyla önemli görev üstlenecek. Erdoğan, Meclis yönetiminde de aktif, tecrübeli isimlere yer verecek. Meclis İhtisas Komisyonlarında da yine tecrübeli isimler görev alacak.



