Türkiye Yüzyılı’nı mega projeler sırtlayacak

Türkiye, “Yüzyılın Seçimi” olarak nitelendirilen 28 Mayıs’ta tercihini Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak son 20 yılda Türkiye ve dünya siyasetine damgasını vuran Erdoğan, yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni büyük bir zaferle kazandı. Enerji, ulaştırma, ticaret, tarım, sağlık, savunma, turizm, eğitim ve sosyal hizmetlerde Türkiye’yi bölgesinin güçlü ülkesi haline getiren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için milletten beş yıllık bir yetki aldı. 2002-2022 arasında Erdoğan'ın öncülüğünde imza atılan devasa projeler Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlayacak altyapıya sahip. Savunma sanayiinde üretilen ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen başarılı projeler sayesinde Türkiye, dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Milli Muharip Uçak, Hürjet, Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi projelerle Türkiye dünyada gıpta ile bakılan ülke oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen doğuştan elektrikli Togg ile Türkiye'nin 61 yıllık yerli otomobil hayali gerçekleşti.

ALTYAPI DEVRİMİ İLE ÜLKE REFAHI ARTTI

Doğu ile Batı arasına serilen Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi mega projeler, ülkemizde gerçekleşen altyapı devriminin en somut örnekleri olarak hayat buldu. Hem Batı’ya ulaşımı hem de Kafkaslar’dan Orta Asya’ya erişimi kolaylaştıran yatırımlar, Türkiye'yi uluslararası koridorların dışında bir orta hat oluşturma hedefine doğru hızla yaklaştırdı. 2023 hedefleri arasındaki demir yolları, kara yolları, limanlar, tüneller, hava ulaşımı, teknoloji altyapısı gibi tüm alanlarda hayata geçirilen yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'nda ticaretten turizme, ülke refahından ihracatın artırılmasına kadar birçok alanda önemli bir rol oynuyor.

SAVUNMADA İHRACAT HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin savunma sanayii tarafında ortaya koyduğu ürünlerin hızına yetişilemiyor. Neredeyse her hafta denizde, havada ve karada dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Savunma sanayii liderliğinde TUSAŞ tarafından hayata geçen Milli Muharip Uçak ve Hürjet uçakları hangardan çıkıp, 18 Mart’ta piste taksi testlerini başarıyla tamamladı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma projesindeki çalışmalar da tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın iniş yapacağı dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. Böylece Türkiye, dünyada bu ölçekte gemiye sahip 12 ülkeden biri oldu. Savunma ve havacılık ihracatı 2022 yılında 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Halihazırda devam eden 750’yi aşkın proje ile yükselişini devam ettiren savunma sanayinin, 2023 ihracat hedefi ise 6 milyar dolar.

KÖPRÜ, VİYADÜK VE TÜNELLER İLE ROTALAR KISALDI

Savunma sanayii alanında peş peşe geliştirilen ürünler Türkiye’nin küresel arenada elini güçlendirirken, ulaştırma sektöründe de yüz yıllık girişimler yaşandı. Türkiye geçtiğimiz yıllarda Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan birden fazla köprü ve tüneli hayata geçirdi. Boğaz geçişini 6 dakikaya indiren Çanakkale Köprüsü, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alırken, dünyanın iki katlı ilk karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli de planlanandan 8 ay önce 2016 yılında ulaşıma açıldı. İstanbul ve İzmir arasını üç saate düşüren Osmangazi Köprüsü, açıldığı günden itibaren Türkiye’ye 6 milyar 603 milyon lira tasarruf sağladı. 2007 yılı itibarıyla büyüyen Mersin Uluslararası Limanı ile rotalar yeniden çizilmeye başladı. Türkiye’nin en uzun ikinci karayolu tüneli, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880 Kalkınma Planı’nda yer alan Ovit Tüneli de 2018’de hizmete açıldı.

Türkiye’nin yüz akı şehir hastaneleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastaneleri, yurdun dört bir yanında vatandaşa şifa dağıtıyor. Toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi de 4 bin 50 yatakla hizmet veriyor. Yapımı tamamlanan 20 şehir hastanesi toplam 29.348 yatak kapasitesi ile hastaların yaralarına merhem oluyor. Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan Aydın Şehir Hastanesi ise hizmete girmek için gün sayıyor. Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Böylece yatak kapasitesi 43 binİ aşmış olacak.

Yüksek hızlı tren taşımacılığında dünyada 8'inciyiz

20 yılda demir yollarına toplam 346,6 milyar lira yatırım yapan Türkiye, yüksek hızlı tren taşımacılığında dünyada sekizinci, Avrupa’da ise altıncı sırada yer aldı. 2009 yılında açılan Türkiye’nin ilk yüksek hızlı treni Ankara-Eskişehir’den sonra 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Konya-Eskişehir ve 2014 yılında Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul hattı açıldı. Bu ulaşım ağına ek olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yakın zamanda devreye alındı. Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı. Yine, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete girdi.

Avrupa’nın en gelişmiş uçuş merkezi

Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasındaki konumu ile dünyada havacılık kurallarını değiştiren İstanbul Havalimanı projesi, 2018 yılından itibaren Avrupa’nın zamanında kalkış yapan 1’inci havalimanı olma özelliği ile dünyadaki 333 lokasyona yolcu taşımaya devam ediyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor. Tek çatı altında 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binasıyla yolcularına hizmet veren İstanbul Havalimanı’nın, hâlihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesi bulunuyor. İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinin ardından geçen 4 yıllık sürede, toplamda 170 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Avrasya Tüneli 1,2 milyar dolar katkı sağladı

Son yıllarda ulaştırma tarafında hayata geçen projeler, Türkiye’nin adını dünyada duyurmaya devam ediyor. Avrasya Tüneli de bu projelerden biri. İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez denizin altından geçen bir kara yolu tüneli ile bağlayan proje, deniz tabanının altından geçen 5 kilometre uzunluğundaki iki katlı tünel ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 14.6 kilometrelik bir güzergâhta konumlanıyor. Proje ile araç trafiğinin yoğun olduğu Avrupa Yakası Kazlıçeşme-Anadolu Yakası Göztepe arası olan toplam 14,6 kilometrelik güzergah 100 dakikadan 15 dakikaya indi. 2023 Şubat ayı itibarıyla toplam 100 milyon aracın kullandığı Avrasya Tüneli ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağlayarak yatırım maliyetlerini karşıladı.

Otoyol ağı 3 kat büyüdü

Kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan kara yolu taşımacılığı, kendi bünyesi içinde başlı başına bir ekonomik faaliyet oluşturuyor. Türkiye 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımının yüzde 60’ını kara yollarına yönelik çalışmalarda kullanıyor. 2003-2022 yılları arasında karayolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yapıldı. Son 20 yılda kara yollarındaki bölünmüş yol uzunluğu, 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 790 kilometrenin üzerine çıktı. Otoyol uzunluğu bin 714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye, tünel uzunluğu 50 kilometreden 663 kilometreye ulaştı.







