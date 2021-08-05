Gündem Türkiyede 10 yılda 26 bin 311 orman yangını meydana geldi
ANKARA

Türkiye'de 10 yılda 26 bin 311 orman yangını meydana geldi

Türkiye'de 2011-2020 döneminde meydana gelen 26 bin 311 orman yangınında, 90 bin 956 hektarlık alan zarar gördü. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçti. Son 10 yıllık dönemde en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013'te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise bin 530 ile 2005'te görüldü.

Haber Merkezi AA
Türkiyede 10 yılda 26 bin 311 orman yangını meydana geldi! En yüksek yangın sayısı hangi yıl oldu?
Arşiv

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1937'den 2020 yılı sonuna kadar kaydı tutulan toplam orman yangını sayısı 114 bin 941 olarak tespit edildi.

2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 bin 311 orman yangını çıktı. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Anılan dönemde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yılda ortalama 321, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün alanında 276, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün alanında da 230 orman yangını çıktı.

Bu dönemde, Kozan, İstanbul, İzmir, Gaziemir, Dalaman, Kanlıca, Nazilli, Manisa, Akhisar, Ankara, Antalya, Manavgat, Antakya, Kahramanmaraş, Bergama, Milas orman işletme müdürlükleri, bölgelerinde çıkan yıllık ortalama 30'dan fazla yangın ile en riskli işletmeler olarak öne çıktı.

İHA'ların tespit ettiği orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
GÜNDEM
İHA'ların tespit ettiği orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Son 10 yıllık dönemde en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013'te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise bin 530 ile 2005'te görüldü.

Geçen yıl toplam 3 bin 399 orman yangını yaşandı. Orman bölge müdürlükleri olarak ilk 5 sırayı 329 yangın ile Muğla, 285 yangın ile İzmir, 264 yangın ile Kahramanmaraş, 260 yangın ile Antalya ve 242 yangın ile Şanlıurfa aldı.

Ayrıca, 2016'da 3 bin 188, 2017'de 2 bin 411, 2018'de 2 bin 167 ve 2019'da 2 bin 688 orman yangını meydana geldi.

Azerbaycanlı muhabir ve kameramanı alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesi kurtardı
OYNAT 00:59
Azerbaycanlı muhabir ve kameramanı alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesi kurtardı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayın yapmak için Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan'ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. İkilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü.


Yangın alanları

1937'den 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 711 973 hektar sahanın yandığı kayıtlara geçti.

2011-2020 döneminde ise toplam 90 bin 956 hektar saha yandı. Bu dönemde yıllık ortalama kayıp miktarı 9 bin 96 hektar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde en yüksek kayıp 20 bin 971 hektar ile geçen yıl, en düşük ise 3 bin 117 hektar ile 2014'te verildi.

Son 10 yılın yanan orman verileri orman bölge müdürlükleri bazında incelendiğinde yılda ortalama 1496 hektar ile İzmir, 1389 hektar ile Kahramanmaraş, 862 hektar ile Antalya ilk üç sırayı aldı.

Geçen yıl en fazla yangın zararı, 5 bin 409 hektar ile Kahramanmaraş, 4 bin 110 hektar ile İzmir, 2 bin 776 hektar ile Adana, 1958 hektar ile Kastamonu orman bölge müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında yaşandı.

Öte yandan, 2016'da 9 bin 156 hektar, 2017'de 11 bin 993, 2018'de 5 bin 644 ve 2019'da 11 bin 332 hektarlık alan yandı.

Marmaris'teki yangın 8'inci gününde: Alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam bin 967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.
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Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlerin mahallelere inmesi önlendi. Gönüller, gece boyunca söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyarak ekiplere destek verdi. Marmaris Belediyesi tarafından kamyonetlerle 100 yangın söndürme tüpü bölgeye ulaştırıldı. Nem oranını yüzde 20 olduğu, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreyi aştığı bölgede Turunç Mahallesi Amos mevkisinde saat 21.30 sıralarında alevler tekrar büyüdü. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 TOMA ile müdahale edilen alevler, 5 saatte söndürüldü.
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13 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ<br>​<br>​ Bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Dağların yola yakın kısımlarında ekipler su dökerek soğutma çalışması yaptı.
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Hisarönü Mahallesi'ndeki kavşak ile Orhaniye arasındaki karayolu aralıklarla jandarma ekipleri tarafından tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Turgut- Selimiye mahalleleri karayolu üzerinde komedyen Şahan Gökbakar'ın da dubleks villasının bulunduğu Delikliyol mevkisine Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi sevk edildi. Gemi ile getirilen ekipler, bölgedeki alevlere müdahale etti. Delikliyol'da alevler kısmen kontrol altına alındı.​
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Turgut Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarında ise Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'ne ait bir arazöz devrildi, 4 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri itfaiyecilere ayakta müdahale etti.
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Sabah yapılan etkili müdahaleler ile Orhaniye, Turgut, Turunç ve Hisarönü mahallerinde alevler kısmen söndürüldü.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 8'inci gününde yaklaşık 13 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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Marmaris'teki yangın 8'inci gününde: Alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.


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