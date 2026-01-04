Türkiye'de 517 milyon fidan ve tohum toprakla buluştu

"2025 yılı, bizim için yoğun bir ağaçlandırma çalışmasıyla geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirebilmek için fidan ve tohumları toprakla buluşturuyoruz. Geride bıraktığımız yıl tam 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. 2024'te bu rakam 500 milyondu. 2019 yılından beri kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturularak yeni bir rekor kırdık"