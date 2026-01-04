Türkiye'de 517 milyon fidan ve tohum toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'in ağaçlandırma faaliyetleri açısından oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "Geride bıraktığımız yıl 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk. Cumhurbaşkanımızın 600 milyon fidan ve tohum dikme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Orman Genel Müdürlüğünün 2025'te gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Orman alanlarını artırmaya, verimli hale getirmeye ve fidanlarla tohumları geleceğe umut olarak dikmeye devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları sayesinde Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer aldığını anlattı.
Yumaklı, bugün 23,4 milyon hektar orman varlığıyla, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.
Ağaçlandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:
Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor
Yumaklı, bu süre zarfında çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinlikleri sürdüreceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edeceğini ve bu alanda yeni rekorlara imza atacağını vurguladı.
İklim krizinin etkisiyle dünyada orman yangınlarının arttığına işaret eden Yumaklı, bu durumdan Türkiye'nin de etkilendiğini bildirdi.
Yumaklı, orman yangınları konusunda tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: