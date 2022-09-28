Gündem Türkiyede bir ilk Şehit ailesine ikinci kez verildi
BATMAN

Türkiye’de bir ilk: Şehit ailesine ikinci kez verildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde Suriye hudut karakolunda 28 yıl önce vatani görevini ifa ederken terhisine bir gün kala şehit olan Piyade Er Nihat Özcan’ın ailesine ikinci "şehadet belgesi" takdim edilerek Türkiye’de bir ilk yaşandı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’de bir ilk: Şehit ailesine ikinci kez verildi
Batman

Piyade Er Nihat Özcan’ın ailesi, şehitlik belgesi mücadelesinde yargıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına takılmıştı. Aile, zaman aşımına uğratılıp rafa kaldırılan konuyu yeniden yargıya taşımıştı. Özcan’ın şehadetinin 28. yılında şehidin annesi Naime Özcan adına vekili avukat İsmail Kılıç, şehidin kardeşi Şeyhmus Özcan adına da vekilleri avukat Tamer Mahmutoğlu ve avukat Nihat Kılıç dava açmıştı. İki ayrı mahkeme kararı ile Şehit Piyade Er Nihat Özcan’a şehadet belgesi verilmesi kararlaştırılmıştı.

İki karara istinaden Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi Şubesi tarafından ikinci kez şehadet belgesi düzenlenerek Batman Garnizon Komutanlığına gönderildi. Batman 14. İÜS ÜS Komutanlığı Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, eşi, Beşiri İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, Sosyal Güvenlik Kurumu Batman İl Müdürü Alaattin Ökten, Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik ile birlikte Özcan’ın annesi Naime Özcan’ı evinde ziyaret ederek ikinci şehadet belgesini kendisine teslim etti.

Şehidin annesinin evinde okunan Yasin-i Şerif ve dualardan sonra şehitlik mertebesinin öneminden bahseden Tuğgeneral Kaplan, beraberindeki protokole birlikte Şehit Piyade Er Nihat Özcan’ın mezarını ziyaret ederek şehide Allah’tan rahmet diledi.

Şehidin ailesinin 28 yıl sabırla bekleyişi, şehadet belgesinin gönderilmesi ile duygulu anlar yaşandı.

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