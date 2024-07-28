Türkiye'de bir ilk: Vicdanlarının sesini dinlemişlerdi ÖSYM mağdur etmedi

YSK tercih işlemleri başlıyor. Üniversite tercihleri 25 Temmuz itibariyle yapılacak. Hedeflerindeki bölüm ve okulları listesine yazan adaylar, puan ve sıralama gibi kriterlere göre en uygun okula yerleştirilecek. YKS tercihini ilk kez yapacak adaylar tercih işlemleri ve sıralama ile ilgili bazı detayları araştırıyor. YKS tercihleri nasıl yapılır, ilk sıra önemli mi? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte üniversite tercihleri yaparken dikkat edilmesi gerekenler...