Türkiye'de eğitimin temeli sağlam

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Eğitim Direktörü ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Başkanı Andreas Schleicher kitap tanıtım etkinliği için geldiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yeni Şafak'a konuştu. Türkiye'nin eğitim kapasitesini geliştirme noktasında birçok şeyi başardığını söyleyen Schleicher, "Eğitim sistemi özellikle son 20 yılda çok güçlü bir temele oturtuldu ve daha iyi bir eğitim sistemine geçildi. Türkiye'nin eğitimdeki değişimlerle iyi bir temel attığını düşünüyorum. Bu yüzden gelişiyor" dedi.

ÖĞRENMENİN AKTİFLEŞMESİ GEREKİYOR

Eğitim politikalarındaki pozitif gelişmelere karşın Türkiye'nin dikkat etmesi gereken önemli konular bulunduğunu vurgulayan Schleicher, "Aynı zamanda Türkiye'nin önünde büyük bir zorluk var. Basit bir şekilde içeriğin yeniden üretilmesinin ötesine geçilmesi gerekiyor. Biraz daha yaratıcı becerilere, eleştirel düşünme ve karmaşık problem çözme becerilerine odaklanılması önemli. Bence burası geleceğin en zorlu noktalarından bir tanesi. Buraya eğitimde farklı bir yaklaşım gerekiyor. Öğretmenlerin bilgiyi iletenlerden daha fazlası olması ve aktifleşmesi gerekiyor" dedi.

POTANSİYELE YATIRIM YAPILMALI

Öğretmenlerin 21. yüzyılın şartlarına uygun şekilde donanımlı olması gerektiğini belirten Schleicher, "Buradaki eğitimin kalitesi ve yatırım önemli. Türkiye'deki öğretmenlere yatırıma bakmamız lazım. Öğretmenlere daha fazla vakit vermemiz lazım. Öğretmek dışında başka şeyler yapmaları gerekiyor. Kendi iş arkadaşlarıyla bir araya gelmeleri gerekli. Sınıf ortamının dışında da öğrencilerle çalışmalılar. Öğretmenlerin eğitimi bir başka önemli nokta. Formal eğitim kritik olmasına karşın okullarda biraz daha profesyonel bir topluluk oluşturulması gerekiyor. Onlara bir şekilde kendi becerilerini geliştirmeleri için fırsat tanımak önemli. Bundan faydalanmaları gerekiyor. Yani bir şekilde Türkiye'nin kendi geleceğine dair güçlü bir vizyonu var. Artık buradaki kapasitelere yatırım yapma zamanı. Eğitimde liderlik becerilerine, kapasitesine yatırım yapılmalı” dedi.

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İyi eğitim sistemi düşünce ürettirir

İdeal eğitim sistemini açıklayan Schleicher, “Okulda önemli olan şeylerden bir tanesi de yetişkinler olarak genç öğrencilerin kendi fikirlerimizle uyum sağlamalarını beklemememiz lazım. Kendi fikirlerini geliştirmelerini sağlamalıyız. Böylece kendi hayallerini gerçekleştirebileceklerini görebilecekler. İyi bir eğitim sistemi kendi fikirlerimizi oluşturmamıza, hayallerimizi bulmamıza imkan veren sistemdir. Eğitim insanların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve dünyayı ilerletmek için kullanabilecek iken, aynı zamanda yok etmekle de kullanabilirsiniz. Öğrencilere sosyal problemlerle ilgili anlamlı bir misyon vermemiz lazım” dedi.