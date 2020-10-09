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Gündem Türkiyede izine ender rastlanılan bitki türü Bingölde bulundu
BİNGÖL AKTÜEL

Türkiye'de izine ender rastlanılan bitki türü Bingöl'de bulundu

Bingöl Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırmada, Türkiye'de 150 yıldır görülemeyen bitki türünün bulunduğu bildirildi. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Behçet "Yaklaşık 150 yıldır Türkiye’de herhangi bir yerde bulunamadığı için bu bitkiye botanikçilerimiz 'Kayıp Boğumcuk' ismini vermişlerdir. Kekik türleri ailesinden ve tek yıllık olan bu türün ıslahı ve kültüre alınması konuları üzerinde çalışmaların yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kayıp boğumcuk Bingöl'de bulundu.
Kayıp boğumcuk Bingöl'de bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, izine 150 yıldır rastlanmayan, bu nedenle Türkiye’deki botanikçilerin "Kayıp Boğumcuk" olarak adlandırdığı Micromeria (Boğumlu Çay) cinsine ait "Micromeria cymuligera" bitkisinin, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Behçet'in yürüttüğü, "Çapakçur Vadisi’nin Florası (Bingöl)" başlıklı proje çalışmaları esnasında bulunduğu belirtildi.

AA

Projenin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PKİOM) tarafından desteklendiği ifade edilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Behçet, Bingöl kırsalında bulduğu "Kayıp Boğumcuk"un yayılışının sadece Türkiye’de olduğunu aktardı.

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Söz konusu bitkinin Micromeria, Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait bir cins olduğunu belirten Behçet, şunları kaydetti:

"Bu cinsin Türkiye’de 8 türünün yayılışı bilinmektedir. Bu türlerden biri de Pierre Edmond Boissier ve Heinrich Carl Haussknecht tarafından Türkiye’den (Berit Dağı-Maraş) toplanıp 1879 yılında yayımlanan 'Micromeria cymuligera Boiss' türüdür. Bu tür, yayılışı sadece Türkiye’de (Türkiye’ye endemik) olan tek yıllık bir bitkidir. Ancak yaklaşık 150 yıldır Türkiye’de herhangi bir yerde bulunamadığı için bu bitkiye botanikçilerimiz 'Kayıp Boğumcuk' ismini vermişlerdir. Kekik türleri ailesinden ve tek yıllık olan bu türün ıslahı ve kültüre alınması konuları üzerinde çalışmaların yapılması gerekir. Avrupalı bazı bilim adamları bu bitkiye yoğun ilgi göstermektedir ve bitki hakkında bazı çalışmalar yapıp yayımlamışlardır."

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  • Behçet, söz konusu bitkinin yabancı bilim adamlarınca Türkiye'den alınarak incelendiğini aktararak, Kayıp Boğumcuğun 2018 yılında Çapakçur Vadisi’nde zengin bir popülasyonunu bularak türün Bingöl'de yayılışı ile ilgili bir çalışmayı 2019 yılında yayımladıklarını, bu yıl da bu bitkiye ait yine Bingöl'den fakat farklı bir bölgeden bazı numuneler topladıklarını bildirdi.

Bu konuda Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı'nın kendileri için büyük ve önemli bir fırsat olduğunu, yeni bitkileri ve Bingöl'ün zenginliklerini ortaya koyduklarını belirten Behçet, programı destekleyen başta Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Iğdır'da bulunan bitki ve midye fosilleriyle ilgili bilimsel çalışma başlatıldı: Milyonlarca yıl önce yaşayan canlılara ait
FOTOĞRAF 13
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Iğdır'da bulunan yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.
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Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyü kırsalında ve Aras Havzası'nda tespit edilen midye ve aralarında palmiye yapraklarının da olduğu bitki fosilleri, vatandaşların yanı sıra bilim insanlarının ilgi odağı oldu.
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Iğdır Üniversitesince oluşturulan grup, fosillerin bulunduğu alana gelerek bilimsel çalışma için bölgede inceleme başlattı.
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Kayalıklardaki bitki ve midye fosillerini inceleyen akademisyenler, fosillerin bulunduğu alan ve etraftan örnekler alıp kimyasal ve karbon testleri yapmak üzere üniversiteye götürdü.
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Fosillerin bulunduğu alandaki çalışmalara katılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, fosillerin bulunmasıyla üniversite olarak bir ekip oluşturduklarını ve bunların araştırılması yönünde seferber olduklarını söyledi.
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Bölgede literatür taraması yaptıklarını anlatan Rektör Alma, Kağızman, Tuzluca ilçelerinin arasındaki Aras Havzası'nda ve Ermenistan sınırına yakın bir bölgede fosil esaslarının izleri olduğu söylenince yoğun bir çalışma içerisine girdik, arkadaşlarımız birkaç gündür bu bölgeyi tarıyor. dedi.
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Alandaki kayalıklarda çeşitli fosillerin tespit edildiğini aktaran Alma, Ciddi anlamda detaylı bir çalışma gerekiyor. Bu nedenle paleontoloji uzmanı olan arkadaşlarla irtibata geçtik. Bugün de ciddi bir ekiple buradayız. Uzman arkadaşlarımız yetkin oldukları konularda çalışmalar yapacak. Bu çalışmaların sonucunda daha net bir bilgi paylaşılacak. Bulunan fosiller çok muazzam bir görüntü arz etmektedir. Ayrıca Iğdır Üniversitesinde bulunan müzemizde bu fosilleri de konuşlandırmak istiyoruz. diye konuştu.
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Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Okan Özbakır da çalışma başlattıkları alandan aldıkları örnekleri üniversite laboratuvarına götürüp yaş tayinlerini, kimyasal testlerini ve karbon testlerini yapacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
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Çalışmalarımız sonucu bölgemizle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmuş olacağız. Bölgemizin jeolojik dönemler içerisinde suyla, denizlerle kaplı olduğu ortada ve daha sonraki tektonik hakaretlerin sonunda suların çekilmesi ve değişik jeolojik dönemlerde burada yeni yapıların oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Bölgemizin daha önceki denizsel yapılardan sonra sedimantasyonu yaşadığı dönemden kalan bütün kalıntılar günümüze kadar fosilleşerek ulaştılar. Bugün bizim bulduğumuz kalıntılar da o dönemden, yani milyonlarca yıl önce burada yaşamış canlılara ve bitkilere ait kalıntılardır.
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Iğdır'da bulunan bitki ve midye fosilleriyle ilgili bilimsel çalışma başlatıldı: Milyonlarca yıl önce yaşayan canlılara ait
Iğdır'da bulunan yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.

İspanya'ya rakip olacak: Değersiz diye arazilerden söktükleri kapari bitkisinin kilosu 2.5 auro
FOTOĞRAF 9
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde üretici Ethem Kayaeşen, ’yaban böğürtleni’ diye sökülen ve değersiz görülen ’kapari’ bitkisinin deneme üretimine başladı.
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Yazır Mahallesi’nde üreticilik yapan Kayaeşen ailesi, ilaç sanayisi ve gıda alanında kullanılan kapari bitkisi hakkında detaylı araştırma yaparak, ekonomik değeri olduklarını düşündü.
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Ethem Kayaeşen, 9 bin metrekarelik arazilerine yaklaşık 4 bin 500 adet kapari fidanı dikti.
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İspanya’nın kaparinin merkezi olduğunu kaydeden Ethem Kayaeşen, “Harmanlandıktan sonra İspanya’dan da mamul olarak tekrar dünyaya dağıtılıyor. Araştırmalarımızdan öğrendiğimize göre ilaç ve boya sanayisinde de çok kullanılan bir ürün. İçerisindeki mineraller açısından da çok zengin” dedi.
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Su ihtiyacı duymayan, dikenli olduğu için yaban hayvanlarının da zarar veremediği kapari meyvesi piyasada 2.5 Euro’dan satılıyor.
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Küçük ve karpuz denilen büyük olmak üzere iki ebatta hasat ediliyor.
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Taze haldeki meyveler daha çok alıcı buluyor. Ancak büyük ebattaki meyveler ucuza satılsa da kilogram olarak ağır olduğu için kazanç aynıya geliyor.
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Hasat günlük yapılırsa taze meyveler elde edilebiliyor.
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Değersiz diye arazilerden söktükleri bitkinin kilosu 2.5 Euro
İspanya'ya rakip olacak: Değersiz diye arazilerden söktükleri kapari bitkisinin kilosu 2.5 auro
Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretici Ethem Kayaeşen, 'yaban böğürtleni' diye sökülüp atılan ve değersiz görülen 'kapari' bitkisinin deneme üretimine başladı. Kayaeşen, piyasa kilosu 2.5 auro olan ve ticari amaçla kullanılan kapari bitkisini, reçel, çay ve turşu yaparak satacağını söyledi.


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