Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden: Termometreler 49 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden: Termometreler 49 dereceyi gösterdi

15:2128/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

#Balıklıgöl Yerleşkesi
#Termometre
#Şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu, kimler?