Meteoroloji uyardı: Bu şehirler sağanak yağışla serinleyecek

Meteoroloji uyardı: Bu şehirler sağanak yağışla serinleyecek

11:0224/08/2025, Sunday
G: 24/08/2025, Sunday
IHA
Hava sıcaklığının, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde giderken Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların Ankara'da 31, İstanbul'da 30 ve İzmir'de 35 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Günlük tahminine göre 11 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
nden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı:
Hava sıcaklığının, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı yeni raporda hafta boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağış beklenen iller arasında, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Sakarya.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 31
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 31
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu


RİZE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


