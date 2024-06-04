Türkiye'de yalnızca iki üniversitede var: PET-BT cihazı Tokat'ta hizmete sunuldu

“Cihazın üzerinde 128 kesitli üstün özellikli bir tomografi ünitesi de bulunmaktadır. O nedenle, cihazımız hem kanser taraması yapmakta hem de tomografi çekebilmektedir. Cihaz iki üniteden oluşmaktadır. Hastalarımızın hem BT'si çekilebilmekte hem de PET taraması aynı anda yapılabilmektir. Dijital olması nedeniyle hastalara daha kısa sürede hizmet verilmektedir. Eski kuşak cihazlarda tarama süresi 20 dakika sürerken bu cihazda 13 ile 14 dakikada taramalar bitmektedir. Aynı zamanda cihazın yüksek çözünürlüklü olması nedeniyle daha az dozla, daha az ilaçla, daha az radyasyonla hastalarımıza çekim yapılabilmektedir. Üniversitemize, üstün özellikleri olan bir cihazı kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız”