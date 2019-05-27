Türkiye'den 18 ülkenin katılımıyla dev tatbikat: Kurtaran-2019 Davet

Türkiye, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın ardından ikinci geniş çaplı tatbikata ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin ev sahibi olduğu 18 ülkenin katılımıyla KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı başladı. Tatbikata Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Marmaris bölgesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde icra edilen KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı'na kuvvetlere ait unsurların yanı sıra 18 ülke ve 1 uluslararası kuruluştan gözlemci personel katılıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 18 ülke ve Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı unsurların katılımıyla gerçekleştirilecek olan KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı başladı. https://t.co/R4pqOmJqap#MSB #TSK #KURTARAN2019 pic.twitter.com/BfZqhBJfno — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Mayıs 2019

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında, yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava "drone"larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapıldı.

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