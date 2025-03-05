Türkiye'den Arap Birliği'nde kabul edilen Gazze planına destek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde "Mısır planı" olarak adlandırılan Gazze'nin yeniden imarına yönelik plan kabul edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı planına alternatif olarak hazırlanan plana Türkiye'den destek geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze'nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı
,
Mısır
'ın başkenti
Kahire
'de düzenlenen "
Filistin
" konulu
Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'
nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Bakanlık, dün Kahire'de düzenlenen zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Türkiye desteğini sürdürecek"
"Türkiye desteğini sürdürecek"
"
Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
" görüşünün paylaşıldığı açıklamada, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.
Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilmişti
Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilmişti
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü
Arap Birliği Zirvesi
'ne katılan liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Gazze planına alternatif bir teklif üzerinde anlaşmıştı. "Mısır planı" olarak adlandırılan ve Gazze Şeridi'nin Filistinlileri topraklarından etmeden yeniden inşasını öngören planın ilk aşamasında, Gazze'de önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti. Daha önce Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını ve Gazze'nin yapılacak gayrimenkul yatırımlarıyla bir turizm merkezine dönüştürülmesini öneren Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin alternatif Gazze planı hakkındaki yorumu merak konusu olmuştu.
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