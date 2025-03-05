Arap Birliği onayladı: Gazze'yi 5 yılda ihya edecek plan

Arap Birliği, Filistin’deki tehlikeli gelişmelerin yanısıra Gazze’deki son durum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri tehcir planını ele almak için, dün Mısır’ın başkenti Kahire’de toplandı. Arap liderlerin katıldığı toplantıya, Mısır tarafından Trump’ın tehcir planına karşı Gazze’nin boşaltılmadan yeniden imarı planı sunuldu. Birlik, yaklaşık 53 milyar dolara malolacak iki aşamalı yeniden imar planını desteklediğini bildirdi. Sky News’e konuşan diplomatik kaynaklar, planın Gazze’nin aşamalı inşası sırasında Filistinlilerin topraklarında kalmasına ve Batı Şeria ile Gazze’nin ayrılmamasına odaklandığını bildirdi. Yeniden imarın sürmesi için güvenliğin korunması gerektiğine dikkati çeken kaynaklar, uluslararası toplumun İsrail saldırılarının sebep olduğu bu yıkımın ortadan kaldırılması için destek vermesi gerektiğini kaydetti. Söz konusu kaynaklar, Arap Birliği’nin bu planı resmi tavır kabul edeceğini ifade etti.

İki aşamadan oluşan 112 sayfalık Gazze’yi yeniden imar planının 6 aylık ilk aşamasında, erken toparlanma kapsamında Gazze’de 7 insani bölge oluşturularak buralarda kurulacak geçici konutlara 1,5 milyon Filistinlinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Ardından Filistinlilerin yerleşmesi için 200 bin konutun inşasının 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Planın ilk aşaması için 20 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulurken ikinci aşama için de 33 milyar dolar gerekiyor. Plana göre, ilk aşamada güvenliğin sağlanması ve çatışmalara dönülmemesi halinde bir yıllık süreçte Gazze’nin yönetimi için tüm Filistinli grupların katılacağı bir seçim gerçekleştirilecek. Planın ikinci aşamasında ise 2,5 yılda 200 binden fazla evin yanısıra, parklar, kültür merkezleri kurulması teklif ediliyor. Plan kapsamında ayrıca bir ticaret limanı ile teknoloji merkezi ve oteller kurulması da yer alıyor.