Ramazan'da Gazze'yi kana bulayacak: Netanyahu saldırmaya hazırlanıyor

Terör devleti İsrail, 18 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında ikinci etaba geçmeyi reddederken, Filsitinlileri birinci etap ateşkesi uzatmaya ve ellerindeki tüm esirleri bırakmaya zorluyor. Hamas ise işgalci güç Gazze'den tamamen çekilmeden ve ablukayı kaldırmadan elinde bulunan İsrailli esirleri vermeye yanaşmıyor. İşgalci güç ateşkes ve rehine anlaşmasının ilk etabının sona ermesiyle birlikte Gazze'ye insani yardım girişinin durdururken saldırılarını da artırmaya başladı. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda Ramazan'da bölgeyi kana bulama tehdidinde bulundu.

TRUMP'I KALKAN YAPTI

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor" dedi. Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı işi bitirmek için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız" tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.

GIDAYLA TEHDİT ETTİ

Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların girişlerini durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak" ifadesiyle Ramazan ayında Filistinlileri gıda ile tehdit etti.

'SONRAKİ AŞAMALARA HAZIRLANIYORUZ'

Netanyahu, parlamentonda yaptığı konuşmada da ülkesinin "savaşın sonraki aşamalarına hazırlandığını" iddia etti. Sözlerine, "Diriliş savaşının sonraki aşamalarına hazırlanıyoruz" diyerek başlayan Netanyahu, "Tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacağız. Tüm rehinelerimizi geri getireceğiz, Hamas'ın gücünü yok edeceğiz ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "Eğer müzakerelerin sonuç vermediğini hissedersek, 42. günden itibaren savaşa geri dönme seçeneğimiz var" dedi ve Hamas'ı, "Eğer rehinelerimizi serbest bırakmazlarsa hayal bile edemeyecekleri bir bedel ödeyecekler" sözleriyle tehdit etti.

SUİKASTLAR, TOPLU GÖÇ VE SUSUZ BIRAKMA

İsrail basını da katil Netanyahu hükmetinin Gazze'ye karşı savaşı yeniden başlatma planı yaptığını iddia etti. İddiaya göre, "Cehennem" adı verilen plan bir hafta içinde devreye sokulabilir. Kaynaklar, İsrail'in bir hafta içinde Gazze'ye yoğun bir askeri harekat başlatacağını, elektrikleri keseceğini, Hamas liderlerini suikastlarla hedef alacağını ve Gazze'nin kuzeyindeki sakinleri yeniden göçe zorlayacağını yazdı. Kaynaklar, bunun son haftalara ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir tırmanış olacağını belirtti. İsrail Hayom gazetesi, planda ayrıca Hamas'ın ABD'nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastlar düzenlenmesinin de yer aldığını aktardı.

ABD'DEN DESTEK

Öte yandan The Hill gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptığı açıklamada, İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için "iyi niyetle" Hamas'la müzakereler yürüttüğünü savunarak "Hamas'ın müzakere edilmiş bir ateşkesle ilgilenmediğini belirtmesi göz önüne alındığında, İsrail'in bir sonraki adımlara ilişkin kararlarını destekleyeceğiz" diye konuştu.

Arap Birliği Kahire'de toplanıyor

Terör devleti İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki zulmü ve saldırıları Ramazan ayıyla birlikte artarken, Arap Birliği bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de acil gündemle toplanıyor. Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi, Mısır'ın ev sahipliğinde, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla toplanacak. Zirvenin, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ortak bir Arap tutumu belirlemek için önemli bir platform olacağı belirtiliyor. Kahire yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri topraklarından sürgün etme planına karşı, bölgeyi yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir alternatif planı da toplantıda sunması bekleniyor. Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mısır'da yarın düzenlenecek Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılmama kararı aldı ve bu kararı, zirve hazırlıklarındaki "ihlal ve eksiklikler" nedeniyle aldığını belirtti. Tebbun, Cezayir'i temsil etmesi için Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı görevlendirdi.







