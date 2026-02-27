Yeni Şafak
Türkiye'den barış diplomasisi: Pakistan ve Afganistanlı yetkililerle kritik temas

Türkiye'den barış diplomasisi: Pakistan ve Afganistanlı yetkililerle kritik temas

27/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

