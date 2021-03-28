Gündem Türkiyeden Endonezyadaki terör saldırısına kınama
POLİTİKA

Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da kiliseyi hedef alan terör saldırısını kınadı. Endonezya Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Endonezyadaki terör saldırısına kınama
Endonezya bombacısının DEAŞ’a bağlı terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde kiliseye yönelik gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

İntihar saldırısı olduğu açıklandı

Endonezya Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtmişti.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto da kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Abone Ol Google News
Orta Akdenizde göç dalgası

Orta Akdeniz'de göç dalgası

​Son 24 saatte 500 göçmen yakalandı.
Eşini yerde görünce bayıldı

Eşini yerde görünce bayıldı

​Marketten dönen yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Bakanlık son bilgileri paylaştı.
Azez'de terör <br>örgütüne darbe

Azez'de terör
örgütüne darbe

​İçişleri Bakanı Soylu, detayları açıkladı.
Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Hollanda'da galip 'Teflon' Rutte

Seçimin kaybedeni İslamofobik Wilders oldu.
Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, anneler için çağrıda bulundu.

​Türkiye Futbol Federasyonu müjdeyi açıkladı.

​Yurt dışına gidip ve gelecekler dikkat.

​Marmara Denizi'nde sular çekilince ortaya çıktı.

​Türk firması KADEME ihracatta atağa kalktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.