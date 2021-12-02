Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Kimin gerginlikten yana olduğu ortada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki göstererek, bu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini bildirdi. Bilgiç, "Bu durum Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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