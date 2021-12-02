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ANKARA

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Kimin gerginlikten yana olduğu ortada

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki göstererek, bu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini bildirdi. Bilgiç, "Bu durum Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimine Doğu Akdeniz tepkisi: Kimin gerginlikten yana olduğu ortada
Tanju Bilgiç

Sözcü Bilgiç, GKRY Bakanlar Kurulunun ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni verdiği yönünde basına yansıyan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"Doğu Akdeniz'de kimin gerginlikten yana olduğu açık"

  • Bilgiç, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığına doğal gaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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"Kıbrıs Türklerinin hakları görmezden geliniyor"

Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini vurgulayan Bilgiç, öte yandan bu tek taraflı adımın Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden geldiğini belirtti.

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  • Sözcü Bilgiç, "Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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