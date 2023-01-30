Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çalışması hakkında açıklamalarda bulundu..

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur."

Finlandiya mesajı

Dün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik problemlerimiz yok, onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez karşılanması gerekiyor.

Finlandiya konusunda İsveç'ten bağımsız bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Cumhurbaşkanımız. Bu konuda adil olmamız gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız buna vurgu yapmıştır.







