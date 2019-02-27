Gündem Türkiyeden Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama
POLİTİKA

Son dakika haber... Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA IHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Keşmir'de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan'da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz" diye konuştu.

  • Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" ifadelerini kullandı.

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