Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Keşmir'de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan'da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz" diye konuştu.
- Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" ifadelerini kullandı.