Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Tarihsel komplekslerden arının!

İstanbul'un Fethi aradan geçen 567 yıla rağmen gündemden düşmüyor. Ayasofya'da Fetih Suresini okuması Yunanistan'da ortalığı karıştırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kur'an okunmasına sert tepki göstererek, 'Hristiyanların dini duygularına hakaret' anlamına geldiği belirtilen bir açıklamada bulundu. Bu tepkilerin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

OYNAT 06:55 Ayasofya'da tarihi anlar: İstanbul'un fethi canlandırıldı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu. Kur'an tilaveti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yoluyla halka seslendi. Sözlerine Fetih Suresi'nin mealiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında Ayasofya'nın hemen dışarısında İstanbul'un fethinin canlandırılması seyredildi. Akabinde hava fişek gösterisiyle tören sona erdi. BiP'te paylaş

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"Ülkenin psikolojisi ibretlik"

"Ayasofya’da her Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Avrupa’da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir."

GÜNDEM Ayasofya'da tarihi anlar: Fetih Suresi okundu

Kovid-19 salgınını bahane ederek Batı Trakya’da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabaları hala hafızalarda tazedir. Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine, ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye’nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları’na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün nesillerine ulaşmıştır.

Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz."