Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den Yunanistan'daki saldırıya tepki: Batı Trakya güvencemiz altında

Türkiye'den Yunanistan'daki saldırıya tepki: Batı Trakya güvencemiz altında

09:239/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde kapatılan Türk azınlığı ilkokuluna yapılan saldırıyı kınadı ve olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Trakya’da bulunan bir Türk azınlık ilkokulunun tahrip edilmesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli,
"Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz"
ifadesini kullandı.
Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasının, faillerin ivedilikle tespit edilmesinin ve gerekli önlemlerin alınmasının Yunan makamlarından beklendiğini kaydeden Keçeli
, "Karacaoğlan’da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor, Türkiye olarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz"
ifadesine yer verdi.

Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik saldırı, 4 Ocak'ta köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, okul binasında inceleme başlatmıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, söz konusu saldırıyı kınamış ve daha önce de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatmıştı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Yunanistan
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ocak Ayı Emekli Zammı Belli Oldu: En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu