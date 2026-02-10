Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye'de nüfusun yüzde 6,4'ü belde ve köylerde ikamet ederken, 70 köyde nüfusa kayıtlı 10 veya daha az kişinin yaşadığı belirlendi. Ülkede, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı, 456 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı, 80 milyon 555 bin 475 olarak kayıtlara geçti.
Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2025'te yüzde 93,6'ya yükselirken, 30 büyükşehir dışındaki illerde yer alan belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.
Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,1 azalışla, 5 milyon 536 bin 693 kişi olarak tespit edildi.
1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 456
- Söz konusu köyü, 6 bin 668 kişiyle Çanakkale'nin merkez ilçesindeki Karacaören ve 6 bin 268 kişiyle Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar izliyor.
- Bu köyleri Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende 5 bin 946 ve Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı 5 bin 696 kişi ile takip ediyor.