Türkiye'nin devrimi

“Türkiye’nin Otomobili”nin tanıtım toplantısı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Bilişim Vadisi’nde “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” ile yapıldı. Tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilinin üretmesi gerektiğini hep dile getiririz. Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100’ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye’nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan ve Babayiğitler

60 YILLIK HAYALİN PEŞİNDEN KOŞTUK

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. ‘Devrim’in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. ‘Devrim’ otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.

DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER

Kayseri’deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

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FABRİKA GEMLİK’TEKİ TSK ARAZİSİNE

Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim. Gemlik’te Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz. Fabrikamızın orada yapımına başlayacağız. Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye’de Libya Türkiye arasında biz koyuyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı.

ERBAKAN’I YAD ETTİ

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum. Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi. (Osmangazi Köprüsü’ne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir’e ulaşalım.

Yazılımda sıçramayı burada yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. Gemlik’te silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe yerimiz var.

İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Belirlenen asgari ücreti değerlendiren Erdoğan, “Asgari ücret rakamlarının ülkemize çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. İş başına gelirken söz verdik; ‘İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.’ Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz. Bu çark dönecek. Bu çarkın dönmesi için hesabı kitabı ona göre yapacağız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan artış sonucunda asgari ücret 2002’ye göre yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor” dedi.

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1453 ve 1923 sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG C-SUV modelini inceledi.

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun resmi Twitter sayfası hafta boyunca otomobille ilgili ayrıntılar paylaştı. Paylaşımların 14.53 ile 19.23 saatlerinde yapılması dikkati çekti.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar arasında binlerce beğeni aldı. Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

Tam şarj # YeniliğeYolculuk

# DoğuştanElektrikli

# SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık

# TürkiyeninOtomobili

#TOGG

#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik!

İlhamı sensin…

#DoğumYeriİstanbul

#YeniliğeYolculuk

#TOGG

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olarak görülen “Türkiye’nin Otomobili”nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5’e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar euro, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.

OYNAT 03:14 İşte Türkiye'nin yerli otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP

Yerli otomobil TOGG

TOGG’un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

5 BABAYİĞİT VE TOBB

2011’den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017’de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017’de Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’le imzalandı. Projedeki ‘5 babayiğit’in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze’de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19’ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO’luğuna Haziran 2018’de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı.

5 modelde üretilecek

Yerli otomobil 5 modelde üretilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir infografiğe yer verdi. Paylaşımda otomobilin “C-SUV”, C-SEDAN”, “C-HATCHBACK”, “B-SUV” ve “C-MPV” olmak üzere 5 modelde üretileceği vurgulandı.

Tek şarjla 500 km

İç görünüm

* Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde.

* Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

* Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

* Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

* Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

* Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

* Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

* Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

* Araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

* 2022’de yurt genelinde şarj altyapısı hazır olacak.

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İlk sipariş Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve C-SUV

Erdoğan, “Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Babayiğitlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye’nin otomobili olacak. Rabb’imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır’’ dedi.

Dünyada trend topic

C-SUV

Türkiye’nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter’da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtıldı. Türkiye’de büyük bir merakla beklenen Türkiye’nin otomobili, Twitter’da da dünya çapında “trend topic” oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye’nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

82 milyonun gururu

Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü gerçekleştirdi.

Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobilin tanıtım programında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG CEO’su Gürcan Karakaş birer konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak. Türkiye’nin otomobili sadece bir araba üretme projesi değil. Yeni fırsat pencerelerini yakalama hamlesidir. Fotoğraf paylaştım arabalar mı büyük yoksa bakanın boyu mu kısa diye tartışmalar oldu. Soru işaretleri de tamamen ortadan kalkmış olacak.

TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Bu sefer Allah’ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs’ında Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran’da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu. Markası bizim olacak, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. En az 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozacağız.

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TOGG CEO Gürcan Karakaş: Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte. Projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 yıl içinde 5 modelimiz olacak. Neden SUV’u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95’i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 200 ve 400 bg iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın altında şarj edilebilir olacak. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var.

Platform Turizm’den 50 otomobil sözü

Hamit Çelik

Rent a Car ve taşımacılık şirketi Platform Turizm yerli üretimi desteklemek amacıyla ilk etapta 50 yerli otomobil sipariş verecek. Platform Turizm kademeli olarak bütün filosunu yerli araçlarla değiştirmeyi düşünüyor. Platform Turizm Genel Müdürü Hamit Çelik, “Yerli ve milli imkanlarla tasarlanan projeye destek olmayı görev bildik. Seferberliğe ilk etapta 50 araç siparişi ile katıldık. Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Lobilere yenildi

Devrim otomobili

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim, başarıyla tamamlanmasına karşın o dönemin güçlü otomobil lobilerinin engellemesiyle seri üretim aşamasına taşınamadı.

İlk yerli otomobil Devrim, 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in girişimleriyle 129 günde üretildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tarih Bölümünde Dr. öğretim üyesi ve Devrim Arabaları Müzesi Tasarımcısı Cezmi Karasu (62), Devrim otomobili projesinin başarıyla tamamlanmasına karşın o dönemin güçlü otomobil lobileri sayesinde seri üretime geçilemediğini söyledi. Karasu, Devrim’in 48 mühendis ve 200 kadar işçiyle üretildiği, 129 günlük bir hikayeye sahip olduğunu ve proje aşaması hariç 90 günde tamamlandığını söyledi.

SATIŞ FİYATI 30 BİN LİRA

Devrim’in seri üretim kararı alınıp fiyatının da o dönem 30 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Karasu, güçlü otomobil lobilerinin buna izin vermediğini söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından Devrim’in Ankara ve İstanbul’daki sokaklara gezdirilerek halka gösterildiğini belirten Karasu, “O dönem seri üretime geçilme kararı alınıyor, satış fiyatı ise o zaman 30 bin lira olarak belirleniyor. Devrim Cumhuriyet Bayramı’nda halkın önünde çıktı ama ayrı modelleri İstanbul ve Ankara’da gezdi. Güçlü lobi etkisiyle seri üretime ulaşamadı” diye konuştu.

TOGG’DAN SAYGI DURUŞU

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından “Devrim mühendislerine saygıyla…” notuyla Türkiye’nin ilk yerli otomobili “Devrim”in bir fotoğrafı paylaşıldı. TOGG hesabından, Türkiye’nin, 29 Ekim 1961 yılında üretilen yerli otomobil “Devrim”in beyaz renkli modeli paylaşıldı.

O dönem “Siyah”, “Beyaz”, “Mavi Boncuk” ve “Gecekondu” isimleri verilerek 4 aded üretilen Devrim’den sadece biri çalışır durumda günümüze ulaştı.



