Gündem Türkiyenin en soğuk ili Ağrıda gece termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi
AĞRI

Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı'da gece termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Kars'ta 27, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü. Bölgede soğuk hava sebebiyle dereler, nehirler, şadırvanlar, su depoları, araç yakıt depoları dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve halılarla örttü.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin en soğuk ili Ağrıda gece termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi
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Türkiye'de geçen yıl sıfırın altında 34,5 dereceyle en soğuk il olan Ağrı'da, gece termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 32 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34,5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.

Bölgedeki diğer illerde de soğuk hava etkisini gösteriyor.

Gece hava sıcaklığı Kars'ta 27, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşecek: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
GÜNDEM
Sıcaklıklar düşecek: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Ağrı

Ağrı'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle su deposunda 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Sürücüler, donan yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar da buz tutan yollar ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava nedeniyle Kars Çayı buzla kaplandı.

Soğuk nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını soğuktan battaniye ve halılarla korudu, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, olumsuz hava koşulları yüzünden Milli Egemenlik Parkı'nda güvercinlere yem verdi.

Erzurum

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle örttü.

Kentte, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırım ve yollardaki buzlanmaları önlemek için tuzlama ile küreme çalışması yaptı.

Iğdır

Iğdır’da da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli bölgelerde dereler ve akarsular dondu.

Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan dağ köylerinde, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
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