İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapay zekâyla oluşturulmuş bir görüntüsünü kullanarak alçak ifadeler kullandı.









Katz paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan, şu gülünç tutuklama emirlerini al ve buradan defol. Onlar, Kürtlere yaptığın katliama daha uygun. İsrail güçlü ve korkmuyor. Gazze'yi sadece dürbünle görebileceksin." dedi.





Skandal paylaşım Türkiye’de büyük tepki çekti





Bu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz günlerde aldığı kritik karardan hemen sonra geldi. Başsavcılık, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama’nın da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında “soykırım” suçundan tutuklama kararı alındığını duyurmuştu.





Türkiye’nin adalet hamlesine karşı panikleyen İsrail yönetimi, saldırgan söylemlerle karşılık vermeye çalışıyor…







