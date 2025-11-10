Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Soykırım suçlusu İsrail yönetiminden hadsiz paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

Soykırım suçlusu İsrail yönetiminden hadsiz paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

09:4510/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrailli Bakan'dan Erdoğan'a yapay zekayla hakaret
İsrailli Bakan'dan Erdoğan'a yapay zekayla hakaret

Soykırım suçlusu İsrail yönetiminden haddini aşan skandal bir hamle daha geldi. Gazze'de aylardır katliam yapan işgalci devletin Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımla doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapay zekâyla oluşturulmuş bir görüntüsünü kullanarak alçak ifadeler kullandı.



Katz paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan, şu gülünç tutuklama emirlerini al ve buradan defol. Onlar, Kürtlere yaptığın katliama daha uygun. İsrail güçlü ve korkmuyor. Gazze'yi sadece dürbünle görebileceksin." dedi.


Skandal paylaşım Türkiye’de büyük tepki çekti


Bu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz günlerde aldığı kritik karardan hemen sonra geldi. Başsavcılık, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama’nın da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında “soykırım” suçundan tutuklama kararı alındığını duyurmuştu.


Türkiye’nin adalet hamlesine karşı panikleyen İsrail yönetimi, saldırgan söylemlerle karşılık vermeye çalışıyor…



#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Israel Katz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?