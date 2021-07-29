Türkiye'nin ormanları buradan izleniyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dört farklı bölgede meydana gelen yangınların sayısı son 24 saat içinde ülke genelinde 41’e ulaştı.

AA Yangın Yönetim Merkezi ise 7/24 aktif olarak çalışıyor.

Merkez 7/24 çalışıyor

Yangın söndürme çalışmalarının koordine edildiği Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi ise 7/24 aktif olarak çalışıyor. Merkezde her gün sırasıyla 4 mühendis yangınları söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

FOTOĞRAF 42 Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar... BiP'te paylaş

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AA elikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebiliyor.

İHA görüntüleri merkeze aktarılıyor

Yangınlarda geceleri uçaklar ve helikopterler görüntü veremediği için gece orman yangını denetimi İHA’larla yapılıyor. İHA’lar anlık görüntüleri ve koordinatları Yangın Yönetim Merkezi’ne aktarıyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebiliyor.

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AA İHA'ların gönderdiği görüntüler merkezde anlık takip ediliyor.

İHA koordinat verdiğinde o bölgede aracın olmadığını görüyorsa görev emir sistemi ile araçlarda bulunan tabletlere koordinat gönderiliyor. Navigasyona düşen koordinat ile araç otomatik olarak o bölgeye hareket edebiliyor.

Yangın Sel sistemi hayat kurtarıyor

Yerli yazılıma sahip Yangın Sel sistemi ise telefon ve telsizi birleştiriyor. Haberleşme esnasında oluşabilecek herhangi bir iletişim sorununda devreye giren Yangın Sel sistemine cep telefonları ve telsizler entegre ediliyor. Bu sayede merkez yangın bölgesi ile rahat şekilde iletişim kurabiliyor.